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Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение в Японском море не стало следствием ядерных испытаний в КНДР. С таким официальным заявлением выступило Министерство обороны США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэйвиса, землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Японском море, не было следствием ядерных испытаний в КНДР.
По словам Дэйвиса, пишет РБК, подобные предположения опровергаются тем, на какой глубине и на каком расстоянии от побережья КНДР были подземные толчки.
Землетрясение произошло в Японском море примерно в 200 км от побережья России. Как сообщила агентству Reuters специалист сейсмолог Джули Даттон, подземные толчки такой силы в этом районе — достаточно редкое явление. Последний раз сильное землетрясение в Японском море произошло в 1994 году.
При этом Даттон также выразила сомнения в том, что землетрясение стало следствием ядерных испытаний в КНДР.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 538 км. В этом случае толчки редко приводят к жертвам и разрушениям.
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