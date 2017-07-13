Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР

В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение в Японском море не стало следствием ядерных испытаний в КНДР. С таким официальным заявлением выступило Министерство обороны США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэйвиса, землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Японском море, не было следствием ядерных испытаний в КНДР.

По словам Дэйвиса, пишет РБК, подобные предположения опровергаются тем, на какой глубине и на каком расстоянии от побережья КНДР были подземные толчки.

Землетрясение произошло в Японском море примерно в 200 км от побережья России. Как сообщила агентству Reuters специалист сейсмолог Джули Даттон, подземные толчки такой силы в этом районе — достаточно редкое явление. Последний раз сильное землетрясение в Японском море произошло в 1994 году.

При этом Даттон также выразила сомнения в том, что землетрясение стало следствием ядерных испытаний в КНДР.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 538 км. В этом случае толчки редко приводят к жертвам и разрушениям.