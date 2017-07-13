www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.62 р. 100 JPY: 53.45 р.
EUR: 69.45 р. 10 CNY: 89.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
АТР
Распечатать

Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР

13 Июля 2017, 18:08 | Дальний Восток

В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение в Японском море не стало следствием ядерных испытаний в КНДР. С таким официальным заявлением выступило Министерство обороны США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэйвиса, землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Японском море, не было следствием ядерных испытаний в КНДР.

По словам Дэйвиса, пишет РБК, подобные предположения опровергаются тем, на какой глубине и на каком расстоянии от побережья КНДР были подземные толчки.

Землетрясение произошло в Японском море примерно в 200 км от побережья России. Как сообщила агентству Reuters специалист сейсмолог Джули Даттон, подземные толчки такой силы в этом районе — достаточно редкое явление. Последний раз сильное землетрясение в Японском море произошло в 1994 году.

При этом Даттон также выразила сомнения в том, что землетрясение стало следствием ядерных испытаний в КНДР.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 538 км. В этом случае толчки редко приводят к жертвам и разрушениям.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  ядерное оружие  японское море  пентагон  ракета  ким чен ын  землетрясение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru