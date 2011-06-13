Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пробный запуск системы дезактивации воды на "Фукусима-1" задерживается
Экспериментальный запуск системы очистки планировался на прошлую пятницу, однако из-за мелких неполадок он так и не состоялся. Компания утверждает, что, возможно, ко вторнику все неисправности будут устранены и система начнет прокачивать воду.
На очистное оборудование возлагаются основные надежды по очистке высокорадиоактивной воды, скопившейся в нижних этажах энергоблоков и турбинных отсеках станции.
Очистка воды будет проходить в четыре этапа. Вода будет последовательно очищена от масел, затем, с помощью цеолита (неорганический силикат, являющийся естественным абсорбентом) пройдет дезактивацию, и на последнем этапе будет опреснена. В результате очистки уровень радиации будет снижен в 10 тысяч раз. После очистки вода будет вновь направлена на охлаждение реакторов. Ежедневно будет очищаться 1,2 тысячи тонн, а к концу года будет очищено 200 тысяч тонн воды. Расходы составят 53,1 миллиарда иен (663 миллиона долларов).
Для экспериментальной прокачки будет использована вода с низким содержанием радиации.
По планам компании, окончание эксперимента было намечено на 15 июня, после чего система должна была начать очистку высокорадиоактивной воды, однако теперь очевидно, что осуществление полномасштабной очистки также будет сдвинуто.
В настоящее время на станции скопилось более 100 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Ее объем ежедневно пополняется 500 тоннами за счет воды, используемой для охлаждения реакторов и бассейнов с ОЯТ.
После землетрясения и цунами 11 марта на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения, произошла утечка радиации, была проведена эвакуация жителей из 20-километровой зоны вокруг станции, пишет РИА Новости.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет