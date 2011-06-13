Пробный запуск системы дезактивации воды на "Фукусима-1" задерживается

Пробная прокачка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" через систему очистки начнется с опозданием как минимум в четыре дня, сообщило 11 июня информационное агентство Киодо со ссылкой на оператора станции - компанию ТЕРСО.

Экспериментальный запуск системы очистки планировался на прошлую пятницу, однако из-за мелких неполадок он так и не состоялся. Компания утверждает, что, возможно, ко вторнику все неисправности будут устранены и система начнет прокачивать воду.

На очистное оборудование возлагаются основные надежды по очистке высокорадиоактивной воды, скопившейся в нижних этажах энергоблоков и турбинных отсеках станции.

Очистка воды будет проходить в четыре этапа. Вода будет последовательно очищена от масел, затем, с помощью цеолита (неорганический силикат, являющийся естественным абсорбентом) пройдет дезактивацию, и на последнем этапе будет опреснена. В результате очистки уровень радиации будет снижен в 10 тысяч раз. После очистки вода будет вновь направлена на охлаждение реакторов. Ежедневно будет очищаться 1,2 тысячи тонн, а к концу года будет очищено 200 тысяч тонн воды. Расходы составят 53,1 миллиарда иен (663 миллиона долларов).

Для экспериментальной прокачки будет использована вода с низким содержанием радиации.

По планам компании, окончание эксперимента было намечено на 15 июня, после чего система должна была начать очистку высокорадиоактивной воды, однако теперь очевидно, что осуществление полномасштабной очистки также будет сдвинуто.

В настоящее время на станции скопилось более 100 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Ее объем ежедневно пополняется 500 тоннами за счет воды, используемой для охлаждения реакторов и бассейнов с ОЯТ.

После землетрясения и цунами 11 марта на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения, произошла утечка радиации, была проведена эвакуация жителей из 20-километровой зоны вокруг станции, пишет РИА Новости.