Эксперты обнаружили в японском чае высокую дозу радиоактивных элементов

В японской префектуре Канагава была отозвана партия чая. Как сообщает Lenta.Ru cо ccылкой на AFP, в партии был обнаружен повышенный радиационный фон.



Так, согласно замерам, в одном килограмме чайных листьев, выращенных около города Минамиасигара, содержалось 570 беккерелей цезия при норме в 500 беккерелей. Пока точно не сообщается, что стало источником радиации, однако власти Канагавы не сомневаются, что причиной стала авария на АЭС «Фукусима-1». Несмотря на то, что такой уровень радиации не несет прямой угрозы для здоровья граждан, было принято решение об отзыве чая и о запрете на продажу этого вида продукции из Минамиасигары.



Радиационное загрязнение продуктов в Канагаве регистрируется впервые. Напомним, повышенное содержание радиоактивных элементов неоднократно фиксировалось в префектуре Фукусима, где и расположена аварийная АЭС. Авария на АЭС «Фукусима-1», которая привела к выбросам в окружающую среду радиоактивных веществ, произошла 11 марта после сильнейшего землетрясения и вызванного им цунами. Из-за сбоев в системе охлаждения АЭС топливные стержни на четырех из шести энергоблоков начали разрушаться. Помимо выбросов в атмосферу фиксировалось высокое содержание радиоактивных элементов в морской воде рядом с «Фукусимой-1», пишет ИА "Росбалт".