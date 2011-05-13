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Эксперты обнаружили в японском чае высокую дозу радиоактивных элементов
В японской префектуре Канагава была отозвана партия чая. Как сообщает Lenta.Ru cо ccылкой на AFP, в партии был обнаружен повышенный радиационный фон.
Так, согласно замерам, в одном килограмме чайных листьев, выращенных около города Минамиасигара, содержалось 570 беккерелей цезия при норме в 500 беккерелей. Пока точно не сообщается, что стало источником радиации, однако власти Канагавы не сомневаются, что причиной стала авария на АЭС «Фукусима-1». Несмотря на то, что такой уровень радиации не несет прямой угрозы для здоровья граждан, было принято решение об отзыве чая и о запрете на продажу этого вида продукции из Минамиасигары.
Радиационное загрязнение продуктов в Канагаве регистрируется впервые. Напомним, повышенное содержание радиоактивных элементов неоднократно фиксировалось в префектуре Фукусима, где и расположена аварийная АЭС. Авария на АЭС «Фукусима-1», которая привела к выбросам в окружающую среду радиоактивных веществ, произошла 11 марта после сильнейшего землетрясения и вызванного им цунами. Из-за сбоев в системе охлаждения АЭС топливные стержни на четырех из шести энергоблоков начали разрушаться. Помимо выбросов в атмосферу фиксировалось высокое содержание радиоактивных элементов в морской воде рядом с «Фукусимой-1», пишет ИА "Росбалт".
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