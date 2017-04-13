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Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее

13 Апреля 2017, 14:10 | Дальний Восток

Американское агентство United Press International сообщает, что власти Китая отдали приказ вооруженным силам страны о сохранении повышенной боевой готовности. Также сообщается, что подобный приказ получили все крупные подразделения армии Китая во всех 5 военных округах страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Газета на днях писала о действиях США, Китая и России в регионе. Кроме того "Золотой Рог" сообщил о, якобы, имеющим место быть приказе северокорейского лидера Ким Чен Ына о начале эвакуации населения из Пхеньяна.

UPI ссылается на Информационный центр по правам человека и демократии - неправительственную организацию в Гонконге. По данным НПО, бронетанковые и механизированные пехотные бригады Китая в провинциях Шаньдун, Чжэцзян и Юньнань получили государственный мандат на переброску к границам Северной Кореи.

Более того, около 25 тыс. военнослужащих из 47-й армии Западного театра командования и 9-ой бронетанковой бригады получили приказ быть готовыми к переброске на большие расстояния, пункт назначения, предположительно, военная база недалеко от границы с Северной Кореей. Возможно, были мобилизованы и другие войска.

Ранее стало известно, что Пекин начал переброску 150 тыс. военных к границе c Северной Кореей в ответ на решение США направить к побережью Северной Кореи ударную группу Военно-морского флота США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Как сообщило японское новостное агентство, причиной выдвижения армии к границам КНДР стали опасения относительно того, что США нанесут превентивный удар, повторяя сценарий, реализованный с Сирией в ночь на 7 апреля.

Рост геополитических рисков

Президент США Дональд Трамп решил разобраться с двумя «занозами» американской внешней политики – Сирией и Северной Кореей, одновременно. Однако, пока всего, чего удалось добиться Трампу – это обострению отношений с Китаем и Россией.

Как отмечают многие эксперты, решение Трампа нанести ракетный удар по Сирии в перерыве между переговорами с лидером Китая Си Цзиньпином, было воспринято китайской стороной как демонстрация силы и попытка оскорбить их.

В результате, после того, как стало известно, что к побережью Северной Кореи была направлена ударная группа военно-морского флота США во главе с авианосцем «Карл Винсон», в армия Китая активизировалась у границ в Северной Кореей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  си цзиньпин  трамп  китай  пхеньян  ядерное оружие  Россия  Сирия  США  Корея  Сеул 



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