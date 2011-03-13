В Китае задержан 3001 изготовитель подделок

Китайские власти задержали 3001 производителя поддельных лекарств и товаров народного потребления, сообщило 13 марта агентство Associated Press.

Разработка подозреваемых длилась почти 5 месяцев. У задержанных изъято около 26 тысяч подделок, в том числе мобильные телефоны с логотипами Nokia и Apple и другие электроприборы. Кроме того, обнаружено большое количество контрафактных алкогольных напитков и лекарств.

Как напоминает агентство, США и другие торговые партнеры Китая требуют от властей обуздать черный рынок, который процветает, несмотря на меры по его ликвидации. Китайское правительство пообещало, что недавно принятые шаги будут иметь ощутимые результаты.