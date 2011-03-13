"Росатом": даже наихудший сценарий на "Фукусиме-1" не поставит под угрозу здоровье дальневосточников

России не угрожает авария на японской АЭС, сообщили в "Росатоме". "По оценке экспертов оперативного штаба "Росатома", даже в случае плавления топлива в корпусе реактора энергоблока АЭС "Фукусима-1" уровень радиоактивности на Дальнем Востоке России не превысит порог, при котором потребуются меры вмешательства", - сообщили ИТАР-ТАСС в госкорпорации.

"По оценке экспертов, даже самый пессимистичный сценарий развития ситуации не предполагает трансграничного перемещения газообразных продуктов деления, которые привели бы к повышению радиационного фона на Дальнем востоке России до уровня, способного оказать влияние на здоровье населения (до 10 мЗв) и требующего проведения специальных мероприятий", - подчеркнули в "Росатоме".

Штаб был сформирован для постоянного мониторинга ситуации и оперативного реагирования, пишет NEWSru.com.



