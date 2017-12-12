Ракеты на космодроме Восточный падают из-за нищенских зарплат в отрасли

Высококлассным инженерам на предприятиях «Роскосмоса» предлагают зарплаты в 17-20 тысяч рублей

Помощник президента Андрей Белоусов подверг критике деятельность «Роскосмоса», заявив, что в организации работает «огромная масса людей», которые «ни фига» не могут «заработать деньги», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Выступая на конференции «Космос как бизнес», помощник Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что «Роскосмос» с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли, сообщает корреспондент РБК.

220 тыс. человек занятых, 20% из них — это люди в возрасте меньше 30 лет, причем не самые глупые люди, заявил Белоусов. Из 90 организаций примерно две трети — это научные конструкторские организации. «И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — задался вопросом чиновник.

По словам помощника президента, «Роскосмос» «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи. Белоусов упомянул в этом плане систему ГЛОНАСС, космодром Восточный и работу Международной космической станции. «Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал он.

Белоусов привел в пример «Росатом», который «строил блоки, жил на федеральную целевую программу». Потом, по его словам, туда пришел Сергей Кириенко, который попросил деньги в капитал и стал зарабатывать деньги, строя по всему миру атомные электростанции и перерабатывая ядерные отходы.

«Я все жду, когда «Роскосмос» придет и скажет: давайте ФЦП закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать. Вот это будет действительно поворот», — сказал помощник президента.

На просьбу РБК прокомментировать заявление Белоусова глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что, на его взгляд, это «достаточно радикальный подход, который требует серьезного обсуждения прежде всего с правительством, Минфином и Министерством экономического развития». «На мой взгляд, нельзя просто взять и загрузить все программы в капитал «Роскосмоса», — сказал он.

«Программы «Роскосмоса», очевидно. требуют отработки определенного механизма расходования этих средств. Конечно, внешне, на наш взгляд, это во многом упростило бы процедуру согласования, повысило бы ответственность «Роскосмоса» за результат и те проекты, которые реализуются. Мы готовы это рассмотреть и на самом деле видим положительные стороны в таком подходе», — добавил Комаров.

Андрей Белоусов в 2012–2013 годах был министром экономического развития России. В 2013-м он стал помощником главы государства, а министерство возглавил Алексей Улюкаев.

Журналисты ряда федеральных изданий провели независимые расследования о ситуации с кадровой политикой на предприятиях «Роскосмоса». Удивительно видеть, как заводы и научно-конструкторские организации, на которых куется космическая мощь страны, размещают объявления о приеме на работу инженеров, которым обещают… 17-20 тыс. рублей в месяц. Не иначе как позорной ситуацию в отрасли назвать нельзя.

Напомним, что строительство космодрома "Восточный" сопровождалось бесконечными скандалами, связанными с многомиллиардным воровством госсредств. Более того, рабочие, строившие важнейший объект, месяцами работали без зарплаты. Похоже, что воровство денег, выделенных на развитие космоса, теперь не дает космодрому и встать на ноги. Будет просто удивительно, что в сложивщийся ситуации тотального воровства, космодром заработает, а Россия сохранит хоть сколь-нибудь заметное место в ряду космических держав.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.