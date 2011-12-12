За долги ЖКХ житель Большого Камня поплатился полисом ОСАГО

Судебные приставы г. Большой Камень впервые в Приморском крае наложили арест на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) автовладельца-должника.

41-летний житель г. Большой Камень задолжал за услуги ЖКХ свыше 51 тыс. руб. Поэтому судебные приставы наложили арест на его автомобиль и полис ОСАГО. В страховую компанию, предоставившую должнику полис, было направлено требование о расторжении договора и перечислении денежных средств на счет отдела судебных приставов. В считанные дни должник изыскал деньги и погасил долг, после чего и машина, и полис ОСАГО были возвращены. Но подобную практику Российский союз автостраховщиков признал незаконной. В законодательстве не предусмотрена возможность наложения ареста на договоры, заключенные должником, и страховые суммы являются собственностью страховщиков.