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За долги ЖКХ житель Большого Камня поплатился полисом ОСАГО
Судебные приставы г. Большой Камень впервые в Приморском крае наложили арест на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) автовладельца-должника.
41-летний житель г. Большой Камень задолжал за услуги ЖКХ свыше 51 тыс. руб. Поэтому судебные приставы наложили арест на его автомобиль и полис ОСАГО. В страховую компанию, предоставившую должнику полис, было направлено требование о расторжении договора и перечислении денежных средств на счет отдела судебных приставов. В считанные дни должник изыскал деньги и погасил долг, после чего и машина, и полис ОСАГО были возвращены. Но подобную практику Российский союз автостраховщиков признал незаконной. В законодательстве не предусмотрена возможность наложения ареста на договоры, заключенные должником, и страховые суммы являются собственностью страховщиков.
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