Схемотехники от страхования

Тема мошенничества в страховании еще не скоро утратит своей актуальности. Изобретательность мошенников не отстает от темпов развития самого страхования. Методы борьбы, напротив, не столь прогрессивны.

По данным мировой статистики, на выплаты по случаям латентного мошенничества приходится примерно 10-15% всех страховых выплат. Участники рынка полагают, что в России показатели те же, возможно, такая же ситуация и в Приморье. Подлинная статистика выплат страхового возмещения, связанных с мошенничеством, неизвестна. Ею не занимается никто - ни страхнадзор, ни тем более органы госстата. Условную статистику ведут сами страховщики, однако свести эти разрозненные данные в одно целое пока некому.

Страховое мошенничество имеет место практически во всех видах страхования. Со слов страховщиков, возглавляет печальный список по количеству случаев "развода" компаний автострахования - КАСКО и ОСАГО. Следом идет страхование товарных запасов и личное страхование от несчастных случаев и болезней.

На любой случай

Схемы мошенничества достаточно разнообразны - начиная от фальсификации договора, когда, как правило, подделывается срок его действия, и заканчивая инсценировкой ДТП или угона авто. Мошенничеством также страховщики склонны считать и завышение ущерба. Встречаются и простые схемы, и сложные, продуманные и хорошо организованные.

"Стоит страховщикам научиться разоблачать одни уловки недобросовестных клиентов, как тут же появляются новые хитроумные схемы", - заметил специалист Приморского филиала Росгосстраха (РГС).

"По наиболее проблемной зоне - угонам авто - неофициальная статистика говорит: каждое пятое авто угоняется в результате страхового мошенничества", - заметил Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры".

Cпециально для ДДГ "ЗР" специалисты Приморского филиала Росгосстраха подняли из архива службы безопасности филиала несколько любопытных случаев.

Так, владелец автомобиля Toyota Mark II заявил об угоне, предварительно спрятав автомобиль. Мероприятия, проведенные правоохранительными органами по розыску угнанной автомашины, дали положительный результат - машину нашли в гараже владельца Toyota Mark II. Горе-мошенник осужден на 2,5 года условно.

В прошлом году случился важный прецедент - на 6 лет условно осужден страхователь Приморского филиала РГС за имитацию ДТП. Факты "подстав" чрезвычайно сложно доказать. Как, впрочем, и любые факты мошенничества - трудно доказать, что человек действовал с умыслом.

По словам сотрудников Приморского филиала РГС (имеется в виду вся компания, не только филиал), в прошлом году была выявлена новая мошенническая схема фальсификации угонов автомобилей, купленных в кредит. Сейчас это один из самых распространенных способов мошенничества. Смысл его в том, что автомобиль приобретается на подставное лицо в кредит, потом страхуется. После этого задача фиктивного покупателя сводится к тому, чтобы через некоторое время объявить свой автомобиль в угон. Страховщик выплачивает деньги банку, а мошенники между тем забирают себе машину, перебивают номера, готовят другие документы и перепродают. Тому, кто выступал покупателем, выплачивается вознаграждение.

Информацией о "свежей" для приморского рынка схеме в отношении страхования товарных запасов поделился Сергей Бирюков: "Страхователь заключает договор страхования неликвидных запасов имущества. Затем под благовидным предлогом (авария систем водоснабжения, или стихийное бедствие) приводит в негодность данное имущество и заявляет страховой случай, решая таким образом "реализовать неликвид".

О схемах в личном страховании рассказала Людмила ВАСЮКОВА, генеральный директор Тихоокеанской Страховой Компании, член совета Дальневосточного союза страховщиков (ДВСС): "Человек страхует себя от несчастного случая сразу в нескольких компаниях. И с завидной периодичностью - раз в 2-3 месяца - обращается в эти компании за выплатами с разными мелкими страховыми случаями. Обычно по такому риску, как "сотрясение", поскольку в этом случае диагноз ставится со слов предполагаемого больного".

Бывает, что и врачи идут на сговор с мошенниками, тем самым сознательно нарушая закон и подводя себя под уголовную ответственность.

Болезнь излечима?

"Безусловно, приемы и методы борьбы с данным явлением в мире и в России несколько отличны, - замечает Сергей Бирюков. - Практика работы зарубежных страховщиков совершеннее, существуют целые специальные службы при страховых компаниях, занимающихся исключительно данной проблемой, плюс более строгое и четкое законодательство и опыт работы в данном направлении. У нас нет. И, на мой взгляд, ситуация проще не становится".

"В то же время следует отметить, что появляется все больше прецедентов, когда страховщик в судебном порядке выявляет факты страхового мошенничества и виновник все-таки несет заслуженное наказание", - заметили специалисты Приморского филиала компании Росгосстрах.

Один из методов борьбы - создание специальной базы, в которую вносится информация о неблагонадежных и подозрительных клиентах.

На деле это обычная "экселевская" таблица, обычно с такими графами: имя предполагаемого мошенника, дата события, адрес подозреваемого, работа - кем и где работает подозреваемый, фабула события и инициатор внесения человека в базу (имя или название компании). Ее называют "база мошенников", хотя совершенно понятно, что мошенником человека может признать только суд, поэтому такие базы нелегальны.

В Приморском крае есть такая база, возможно, не одна. Правда, создается она стихийно. "Думаю, что существует несколько баз, которые создают люди разных компаний, ответственные за сектор безопасности, - комментирует Людмила Васюкова. - Страховщики, конечно, обмениваются такой информацией, но этот обмен должен быть скоординирован".

Впрочем, и те списки, что есть, иногда позволяют страховщикам избежать общения с опасным клиентом, но в Приморье работают около 100 компаний и на век любого мошенника этого хватит, говорят страховщики.

"Кроме того списка, что есть, должна быть создана база случаев судебных разбирательств клиентов со страховыми компаниями и прецедентов решений по каждому случаю. Кроме того, неплохо было бы сотрудничать страховым компаниям по предоставлению информации по клиентам. Чтобы, если у человека каждый год угоняют по машине, страховщик мог учесть это хотя бы в страховом тарифе", - считает Васюкова.

Создание таких баз очень трудоемкое занятие. Несмотря на то, что сам список будет полезен всем, далеко не каждая компания предоставит коллеге нужную информацию. Причем причиной может быть как занятость, так и простое нежелание.

"Страховщики имеют возможность бороться с этой проблемой, но, на мой взгляд, они делают это неубедительно", - считает Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции Федеральной службы страхового надзора по ДФО.

Особое место здесь занимает работа по экспертизе объекта страхования и самого страхователя на стадии заключения договора, поскольку в дальнейшем крайне сложно доказать виновность страхователя.