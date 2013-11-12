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На Колыме будут судить капитанов рыбопромысловых судов

12 Ноября 2013, 17:34 | Дальний Восток
Прокуратура Магаданской области направила в суд уголовные дела в отношении капитанов рыбопромысловых судов "Голицыно" и "Залив Петра", которых обвиняют в причинении крупного ущерба водным биологическим ресурсам.

Действиями капитана Шарыпова рыбопромыслового судна "Голицыно" и капитана Кондракова судна "Залив Петра" причинен ущерб на общую 7 млн рублей. Прокуратура заявила гражданские иски о возмещении причиненного ущерба, он возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

По версии органов дознания пограничного управления ФСБ России по Магаданской области, Шарыпов и Кондраков организовали и лично руководили незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Используя свое служебное положение, они укрывали от учета количество добываемого ресурса, последующую переработку, выпуск готовой продукции, ее хранение и транспортировку на судне. За период с мая по август 2013 года Шарыпов добыл свыше 500 тысяч экземпляров трубачей, из которых изготовил более 19,5 тонн готовой продукции. Кондраков за это же время добыл свыше 300 тыс. экземпляров трубачей, изготовив более 11 тонн готовой продукции.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: биоресурсы  рыбопереработка  браконьерство  флот  добыча  правонарушение 






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