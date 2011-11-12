На Сахалине задержан теплоход с крабом без документов

Сторожевой корабль Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ России 8 ноября 2011 года задержал рыболовное судно с 9,5 тоннами живого краба.

Как сообщает группа общественных связей управления, рыболовецкая шхуна «Амбер» (флаг Камбоджи) была обнаружена южнее мыса Анива и не отвечала на запросы береговой охраны, не реагируя на сигналы об остановке. Будучи обнаруженным пограничниками, судно взяло курс на выход из исключительной экономической зоны России.

После преследования шхуна была остановлена и осмотрена российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Японии. На ее борту был обнаружен живой краб-стригун. Выявлены неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госунадзор, и нарушение правил добычи водных биоресурсов. Судно доставлено в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.