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Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн

12 Октября 2017, 14:30 | Дальний Восток

За такую сумму мужчине трое россиян и один американец обещали руководящую должность на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Москве прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан Российской Федерации и гражданина США, которые пытались «продать» назначение на высокопоставленную должность за 7 млн долларов США.

По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнали о желании жителя столицы занять руководящую должность в одном из федеральных агентств.

Соучастники разработали план и распределили между собой роли. Действуя согласовано, они настойчиво убеждали мужчину в том, что, используя свои обширные связи с высокопоставленными сотрудниками государственного учреждения, в том числе одним из советников руководителя, смогут добиться его назначения на руководящую должность. Свои услуги они оценили в 7 млн долларов США, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В период с апреля по май 2016 года они получили от претендента на назначение часть требуемой суммы в размере 300 тыс. долларов США, пообещав ему назначение на должность заместителя руководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации.

Однако довести свой умысел до конца и распорядиться полученными денежными средствами обвиняемые не успели, т.к. 24 мая 2016 года один из них был задержан в ходе оперативных мероприятий в кафе в центре столицы. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Москва  должность  взятка  ДФО  переезд  коррупция 



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