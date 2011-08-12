Ан-12 больше не полетит?

Ространснадзор решил приостановить полеты самолетов Ан-12, эксплуатируемых авиакомпаниями в Российской Федерации.

Это связано с недавней катастрофой самолета близ Омсукчана в Магаданской области.

В правоохранительных органах Магаданской области сообщили, что поисковыми группами на месте крушения обнаружен один из бортовых самописцев – черный ящик. Об этом сообщают правоохранительные органы Магаданской области.