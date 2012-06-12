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Против Ксении Собчак начали налоговую проверку
12 июня, ZRPRESS. Сотрудников Следственного комитета заинтересовал источник происхождения денежных средств, изъятых у телеведущей Ксении Собчак в ходе обыска 11 июня. Накануне следователи обнаружили в квартире журналистки более 1 млн евро, 480 тыс. долл., 480 тыс. руб., причем часть денежных средств была разложена по конвертам, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.
В ходе проверки следователи намереваются выяснить, были ли уплачены налоги с этой суммы. С целью установления истины уже назначена налоговая проверка. Кроме того, сотрудников СКР интересует, для каких целей предназначались указанные средства.
Напомним, утром 11 следователи провели обыски в квартире телеведущей, а также в квартире блогера и юриста Алексея Навального, сопредседателя "Солидарности" Ильи Яшина, координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Активистов пригласили на допрос в СКР по делу о массовых беспорядках, произошедших на Болотной площади 6 мая.
К.Собчак крайне негативно отреагировала на то, как был проведен обыск в ее квартире. "Ограбили квартиру, унижали", - заявила накануне телеведущая. Ее более всего возмутил тот факт, что в России "по абсолютному беспределу к тебе могут ворваться и просто ограбить и усмехаться над твоими личными письмами".
К.Собчак отметила, что никогда ранее не предполагала, что "мы вернемся в страну таких репрессий". Она рассказала и о том, почему хранила денежные средства в квартире. "Мой годовой доход более 2 млн. Неужели я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?" – задалась риторическим вопросом женщина.
Следователи изъяли у телеведущей всю наличность, и ей пришлось занять деньги у личного гримера. В эфире телеканала "Дождь" Собчак отметила, что рада, что ее отец не видит всего безобразия, учиненного 11 июня.
«Золотой Рог».
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