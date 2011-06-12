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План охлаждения резервуара с ОЯТ на 4 реакторе "Фукусимы" пересмотрят
Ранее TEPCO сообщала, что в июле установит циркуляционную систему охлаждения, чтобы откачивать и охлаждать воду из резервуара ОЯТ четвертого реактора.
Решение о пересмотре этого плана последовало после того как 10 июня инженеры впервые после серии аварий на АЭС вошли на четвертый этаж здания четвертого реактора, где находится резервуар с ОЯТ и обнаружили, что необходимый участок трубопровода для системы охлаждения поврежден.
Заливка воды с помощью специального автомобиля оказалась недостаточно интенсивной для охлаждения воды в резервуаре ОЯТ, ее температура превышает 80 градусов по Цельсию. На данный момент ремонтная группа испытывает трудности при работах у резервуара ОЯТ, так как все оборудование вокруг было уничтожено взрывом 15 марта, сообщил представитель TEPCO.
После разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии на расположенной на северо-востоке страны АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.
Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.
Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило 12 апреля о присвоении максимального - седьмого уровня опасности аварии на "Фукусиме-1". Седьмой уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
TEPCO в апреле заявляла, что ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно шести-девяти месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции - в течение трех месяцев. Однако позднее стало известно, что устранить аварию до конца года, возможно, не удастся, сообщает РИА Новости.
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