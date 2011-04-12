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Японию будет трясти еще год
12 апреля землетрясение близ Токио остановило работу аэропорта Нарита, трех линий скоростной железной дороги и метро
Это было землетрясение магнитудой 6,3, которое потрясло район японской столицы во вторник в 08.08 по местному времени (03.08 по Москве), сообщает Gudok.Ru.
Его очаг находился в Тихом океане на глубине 30 километров к востоку от полуострова Босо, который с востока прилегает к Токио. Наиболее сильно землетрясение ощущалось в городах Асахи и Катори. В Токио подземный толчок заставил раскачиваться дома. Сразу после землетрясения было объявлено об угрозе цунами, однако потом это предупреждение было снято. Последний подземный толчок, как сообщается, не причинил ущерба японским атомным электростанциям.
Как сообщают Вести.ру, в таком режиме, как сейчас, Японию будет трясти еще год, считает заместитель директора Института физики Земли Евгений Рогожин. «В течение этого периода будут регулярно происходить толчки. Причем они будут то нарастать, то ослабевать», - сообщил он ранее в интервью телеканалу «Россия-24».
Что касается разрядки, которая вызвала самое разрушительное землетрясение в Японии 11 марта, она сняла главное напряжение. «Но в это время отдельные блоки и разрывы, которые имеются в земной коре, «напряглись» по-другому. И поэтому началась разрядка более мелких структур. Именно они и вызывают повторные толчки, которые идут уже месяц», - резюмировал ученый.
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