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В Японском море, вероятно, затонула северокорейская подлодка
Американский телеканал CNN сообщает о том, что у берегов Корейской Народно-Демократической Республики перестала выходить на связь подводная лодка ВМС Северной Кореи, пишет деловая газета «Золотой Рог».
В репортаже, в котором журналисты ссылаются «на три источника», говорится о «пропаже» северокорейской субмарины в Японском море. В материале сообщается, что американская разведка вела наблюдение за подлодкой, которая находилась в водах у восточного побережья КНДР.
Американская разведка «оценила» существенное повышение активности северокорейского флота, несколько кораблей которого выдвинулись в тот квадрат, откуда с субмарины был получен последний сигнал. При этом на телеканале CNN, ссылающемся на разведку США, сообщают, что «не уверены в том, что подлодка затонула». Добавляется, что «она может дрейфовать, но на ней явно произошла нештатная ситуация».
В материале говорится, что связь с субмариной ВМС КНДР пропала в момент проведения северокорейским флотом учений.
Северокорейские военные моряки могли отрабатывать пуски ракет с борта подводной лодки.
Никакими иными источниками информация о возможной нештатной ситуации с субмариной ВМС КНДР пока не подтверждается.
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Комментарии
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vasya19:15, 13.03.2016#
Уж куда там. Северная Корея - страна не имеющая промышленности и с едва живым сельским хозяйством. Их лодки - древний 633 проект, с неработающими сломанными механизмами. Не удивительно, что утонула. Сам посмотри на фото: даже для своего толстого вождя не смогли найти новую приличную лодку. Там и сям пятна ржавчины, сверху кое-как замазана свежей краской. Металлолом. Другие подобные фото Ына внутри подобной лодки вообще смешные. Кабель-трассы местами перепилены и срезаны, всё гнилое, даже лампочки не все горят.
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Спасибо ЗР, что добавили в заголовок "вероятно" и закавычили многие выражения в тексте. Источники некомпетентный. Идёт информационная война.