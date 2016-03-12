В Японском море, вероятно, затонула северокорейская подлодка

Американский телеканал CNN сообщает о том, что у берегов Корейской Народно-Демократической Республики перестала выходить на связь подводная лодка ВМС Северной Кореи, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В репортаже, в котором журналисты ссылаются «на три источника», говорится о «пропаже» северокорейской субмарины в Японском море. В материале сообщается, что американская разведка вела наблюдение за подлодкой, которая находилась в водах у восточного побережья КНДР.

Американская разведка «оценила» существенное повышение активности северокорейского флота, несколько кораблей которого выдвинулись в тот квадрат, откуда с субмарины был получен последний сигнал. При этом на телеканале CNN, ссылающемся на разведку США, сообщают, что «не уверены в том, что подлодка затонула». Добавляется, что «она может дрейфовать, но на ней явно произошла нештатная ситуация».

В материале говорится, что связь с субмариной ВМС КНДР пропала в момент проведения северокорейским флотом учений.

Северокорейские военные моряки могли отрабатывать пуски ракет с борта подводной лодки.

Никакими иными источниками информация о возможной нештатной ситуации с субмариной ВМС КНДР пока не подтверждается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.