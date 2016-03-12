www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Японском море, вероятно, затонула северокорейская подлодка

12 Марта 2016, 14:58 | Дальний Восток

Американский телеканал CNN сообщает о том, что у берегов Корейской Народно-Демократической Республики перестала выходить на связь подводная лодка ВМС Северной Кореи, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В репортаже, в котором журналисты ссылаются «на три источника», говорится о «пропаже» северокорейской субмарины в Японском море. В материале сообщается, что американская разведка вела наблюдение за подлодкой, которая находилась в водах у восточного побережья КНДР.

Американская разведка «оценила» существенное повышение активности северокорейского флота, несколько кораблей которого выдвинулись в тот квадрат, откуда с субмарины был получен последний сигнал. При этом на телеканале CNN, ссылающемся на разведку США, сообщают, что «не уверены в том, что подлодка затонула». Добавляется, что «она может дрейфовать, но на ней явно произошла нештатная ситуация».

В материале говорится, что связь с субмариной ВМС КНДР пропала в момент проведения северокорейским флотом учений.

Северокорейские военные моряки могли отрабатывать пуски ракет с борта подводной лодки.

Никакими иными источниками информация о возможной нештатной ситуации с субмариной ВМС КНДР пока не подтверждается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ядерное оружие  субмарина  Республика Корея  КНДР  ВМФ  ким чен ын  южная корея  Северная Корея  подлодка  армия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • #117:31, 12.03.2016#

    Спасибо ЗР, что добавили в заголовок "вероятно" и закавычили многие выражения в тексте. Источники некомпетентный. Идёт информационная война.

  • Псевдоним17:49, 13.03.2016#

    Ага . а она где нибудь ждет приказа возле Кубы

  • vasya19:15, 13.03.2016#

    Уж куда там. Северная Корея - страна не имеющая промышленности и с едва живым сельским хозяйством. Их лодки - древний 633 проект, с неработающими сломанными механизмами. Не удивительно, что утонула. Сам посмотри на фото: даже для своего толстого вождя не смогли найти новую приличную лодку. Там и сям пятна ржавчины, сверху кое-как замазана свежей краской. Металлолом. Другие подобные фото Ына внутри подобной лодки вообще смешные. Кабель-трассы местами перепилены и срезаны, всё гнилое, даже лампочки не все горят.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru