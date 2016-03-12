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Первый юбилей японского Чернобыля (фоторепортаж)
Еще совсем недавно посетители токийских супермаркетов стороной обходили лотки с овощами и фруктами, если на них были наклейки «Выращено в Фукусиме», но сейчас покупатели забывают о былой радиофобии и без страха бросают к себе в корзинки продукцию из печально известной префектуры. В ее фирменном магазине в центре японской столицы теперь полно людей - многие даже предпочитают капусту, огурцы или персики из тех краев, считая, что они проходят особо жесткие проверки на безопасность и качество, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет специально для «Известий» корреспондент ТАСС в Токио Василий ГОЛОВНИН, нынешней зимой нетронутым снежком замело пустынные улицы когда-то до предела заполненных временных городков из стандартных щитовых домиков, где размещали беженцев из районов, разоренных ударами стихии в марте 2011 года. На белом покрове почти не видно следов - значительная часть переселенцев уже смогла найти себе более комфортабельное и достойное жилье. Япония залечивает раны от постигшего ее страшного бедствия, но не забыла о том, что произошло 5 лет назад.
Девять баллов для начала…
11 марта 2011 года очаг землетрясения магнитудой 9 баллов, самого сильного в истории Японии, находился в 130 км от берега префектуры Мияги - и сам подземный толчок не вызвал серьезных разрушений, японцы научились к ним готовиться. Однако от цунами спасения не было: массы воды, плотные как бетон, поднялись на высоту в среднем 9-15 м, в одном из районов она превысила 40 м!
Погибли или пропали без вести почти 18,5 тыс. человек - более 90% из них утонули. Полностью или частично было разрушено свыше 400 тыс. домов, морская вода полностью залила район площадью более 560 кв. км. Там отключилась электроэнергия, из лопнувших труб ушла пресная вода. В положении беженцев оказались более 450 тыс. человек. В зоне бедствия встали все предприятия, что вызвало временный паралич промышленных цепочек не только в Японии, но почти по всему миру. Только прямой ущерб от бедствия сейчас оценивают в 25 трлн иен - почти $225 млрд.
Пророчество офицера МЧС
Первый спасательный отряд МЧС России прибыл в Японию спецрейсом 14 марта и на машинах отправился в самый центр разрушений. Уже тогда один из его руководителей сказал мне, что больше ущерба от цунами его тревожит ситуация на пострадавшей АЭС «Фукусима-1». И он оказался прав - атомная станция оказалась не готова к удару цунами высотой 15 м: оно вывело из строя энергоснабжение и системы охлаждения. Кучка работников АЭС пыталась наладить заливку воды в реакторы - но это не получилось. На наших глазах в прямом телеэфире произошли взрывы водорода в энергоблоках, сопровождавшиеся мощными выбросами радиации. В считаные дни после первого сбоя расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, которые прожгли корпуса установок. От станции, к счастью, удалось быстро и относительно безопасно отселить местное население.
За 5 лет после землетрясения в зоне удара цунами восстановлены все дороги, расчищены завалы, утилизирована большая часть из почти 20 млн т нерадиоактивных обломков, оставшихся после бедствия. Хуже в районе АЭС «Фукусима-1»: там, правда, активно идет дезактивация - в основном путем срезания верхнего зараженного слоя земли. Обнадеживающим признаком улучшения стало то, что даже на территории атомной станции с этого месяца в большинстве мест разрешено работать без защитных комбинезонов, масок и перчаток - уровень радиации упал до безопасной черты. В выловленной у берегов Фукусимы рыбе перестали находить следы цезия. В Японии есть люди, получившие лишние дозы радиации, однако пока не выявлено ни одного человека с лучевой болезнью или онкологическими заболеваниями, вызванными радиацией.
Но проблем немало: например, неясно, куда девать огромное количество мешков с зараженной землей и другой скопившийся в префектуре опасный мусор. Найдены места безопасного хранения лишь для 2% этой радиоактивной массы. Остается проблема беженцев - около 180 тыс. человек так и не вернулись в брошенные районы к своим разрушенным домам. Большинство этих людей, видимо, решили остаться навсегда в других частях Японии. Не решены и вопросы ответственности - судебное дело только весной этого года было возбуждено в отношении трех обвиненных в халатности бывших руководителей компании-оператора АЭС «Фукусима-1». На ее демонтаж, кстати, отводят не менее 40 лет. Каким образом можно будет утилизировать реакторы, что делать с расплавившимся топливом и с примерно 700 тыс. т скопившейся на станции радиоактивной воды из систем охлаждения - пока толком не знает никто.
Нефть ВСТО хорошо пошла
После аварии на этой АЭС в Японии были остановлены все атомные станции, перед страной замаячил энергетический кризис. Летом 2011 года пришлось пойти даже на веерные отключения электроэнергии. Потом, правда, проблему решили путем расконсервации старых и строительства новых тепловых станций. Это, кстати, дало неожиданный импульс развитию энергетических отношений с Россией: японцы увеличили закупки российской нефти вдвое - с 8,7 млн килолитров в 2011 году до 16,6 млн в прошлом году.
Впрочем, от АЭС Токио навсегда отказываться не намерен: он уже запустил два энергетических реактора после новых ужесточенных проверок. Однако противники атомной энергетики настроены по-боевому - на прошлой неделе они через суд заставили заглушить третий реактор, который разрешили запустить местные власти.
В любом случае, как представляется, самое страшное и с ударом цунами, и с «Фукусимой» вроде бы осталось позади. Но бедствия марта 2011 года, конечно, навсегда останутся в памяти Японии как время колоссальных испытаний и трогательной солидарности.
Прошло 5 лет, и у случившегося уже стали возникать свои монументы. В практически стертом с лица земли и заново отстроенном городке Кисэннума, например, решили навсегда оставить для потомков полуразрушенное здание местной школы: на его третьем этаже лежит вверх колесами сплющенный остов автомобиля, который забросило туда беспощадное цунами.
Фото с портала Topwar.Ru.
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Японцы молодцы с такой проблемой справились за какие-то пять лет. А Россия с последствиями АТЕС-12 до сих пор справится не может. О более серьезных и говорить не стоит. . .