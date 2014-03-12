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На Сахалине задержали начальника полиции

12 Марта 2014, 11:39 | Дальний Восток

На Сахалине задержали начальника УМВД Сахалинской области генерал-майора полиции Владислава Белоцерковского. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, пишет RBC.

По его данным, Белоцерковского задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. "Ситуация беспрецедентная. Чтобы действующему начальнику УМВД надели наручники и увезли в СИЗО - на моей памяти такого еще не было", - отметил Хинштейн.

В пресс-службе Сахалинской полиции эту информацию подтвердили и уточнили лишь то, что никаких событий, которые могли бы предшествовать задержанию Белоцерковского, не происходило, поэтому факт ареста стал для всех неожиданным, сообщает в свою очередь "Сахалин-Инфо".

В день ареста генерал был этапирован в Хабаровск. По неподтвержденной информации, еще до ареста он уволился из полиции. По данным, поступающим из неофициальных источников, Белоцерковского арестовали по подозрению в укрывательстве особо тяжкого преступления и подлог, пишет издание. Официальных комментариев по делу пока нет.

Белоцерковского назначили на должность начальника УМВД Сахалинской области в 2011г. До этого он был начальником УВД по Сахалинской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: полиция  СИЗО 



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