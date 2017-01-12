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На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой

12 Января 2017, 10:09 | Дальний Восток

Итог - пятеро погибших

 
 

Как сообщил Минздрав Сахалинской области, в попавшей в страшную аварию на Сахалинской трассе скорой помощи помимо водителя ехали два пациента, а также сопровождающий одного из них родственник и медсестра, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- По нашим данным, в автомобиле скорой медицинской помощи Поранайской ЦРБ находились два пациента, сопровождающий, медицинская сестра и водитель. Выжить удалось только медсестре, которую доставили в Макаровскую ЦРБ. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь. На место аварии выехали представители Минздрава и губернатор области. Для родственников погибших работает горячая линия, — пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Сахалинской области Ксения Сахарова.

Напомним, сегодня рано утром в Макаровском районе Сахалинской области машина скорой помощи столкнулась с двумя грузовиками. По предварительным данным, медики задели по касательной стоящий без габаритных огней грузовик. В ДТП погибли пять человек, ещё двоих участников аварии.

Фото с сайта LiFe.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Минздрав  Сахалин  ДТП  скорая помощь  ГИБДД  пациент  транспорт  авария 



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