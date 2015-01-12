Сотрудник аэропорта Якутска сливал топливо из самолетов

Дознавателями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела по факту хищения авиационного топлива, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преступление выявлено в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории аэропорта г. Якутска. В ходе предварительного следствия установлено, что 40-летний работник транспортного предприятия на служебной автомашине при помощи приспособления для слива топлива с воздушных судов типа АН-24, находясь на дежурстве в ночной смене, сливал авиационный керосин. По словам подозреваемого, топливо ему было нужно для собственных хозяйственных нужд.

В настоящее время расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.