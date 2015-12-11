Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Умер главный свидетель по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина
Официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил смерть главного свидетеля обвинения по делу экс-губернатора Сахалина Николая Крана, который был болен неизлечимой болезнью, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Кран обвинялся совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Однако погибший согласился пойти на сделку со следствием, дав показания против Хорошавина. В связи с тяжелой болезнью Кран находился под домашнем арестом.
«Подчеркну, что свои показания Кран давал в присутствии адвоката, они зафиксированы следователями в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, поэтому смерть обвиняемого не повлияет на дальнейший ход расследования уголовного дела в отношении Хорошавина», - отметил Маркин.
Как ранее сообщил «Известиям» адвокат обвиняемого Хорошавина Иван Миронов, смерть главного свидетеля обвинения может осложнить работу защиты губернатора в суде. Также Миронов отметил, что эта ситуация сыграет на руку только следствию.
Кран был задержан в сентябре 2014 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 275 млн рублей. После чего его доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест. Вскоре бизнесмен стал сотрудничать с СКР, а в декабре 2014 года ему изменили меру пресечения, отпустив под домашний арест.
Именно на основании его показаний на Сахалине прошла спецоперация по задержанию губернатора и его помощников. А в мае 2015 года он попал под проверку в связи со скандалом вокруг смены владельцев Корсаковского торгового морского порта — важного транспортного узла на Дальнем Востоке.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына
а туда и дорога, не оправдываю хорошавина, но "свидетель" припеваючи жил и в ус не дул, а как самого прижали за жопу сдал всех, такой и мать родную сдал бы.