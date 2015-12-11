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Умер главный свидетель по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина

11 Декабря 2015, 19:49 | Дальний Восток

Официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил смерть главного свидетеля обвинения по делу экс-губернатора Сахалина Николая Крана, который был болен неизлечимой болезнью, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кран обвинялся совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Однако погибший согласился пойти на сделку со следствием, дав показания против Хорошавина. В связи с тяжелой болезнью Кран находился под домашнем арестом.

«Подчеркну, что свои показания Кран давал в присутствии адвоката, они зафиксированы следователями в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, поэтому смерть обвиняемого не повлияет на дальнейший ход расследования уголовного дела в отношении Хорошавина», - отметил Маркин.

Как ранее сообщил «Известиям» адвокат обвиняемого Хорошавина Иван Миронов, смерть главного свидетеля обвинения может осложнить работу защиты губернатора в суде. Также Миронов отметил, что эта ситуация сыграет на руку только следствию.

Кран был задержан в сентябре 2014 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 275 млн рублей. После чего его доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест. Вскоре бизнесмен стал сотрудничать с СКР, а в декабре 2014 года ему изменили меру пресечения, отпустив под домашний арест.

Именно на основании его показаний на Сахалине прошла спецоперация по задержанию губернатора и его помощников. А в мае 2015 года он попал под проверку в связи со скандалом вокруг смены владельцев Корсаковского торгового морского порта — важного транспортного узла на Дальнем Востоке.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: арест  криминал  коррупция  Сахалин  хорошавин 



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Комментарии

  • Псевдоним23:24, 11.12.2015#

    а туда и дорога, не оправдываю хорошавина, но "свидетель" припеваючи жил и в ус не дул, а как самого прижали за жопу сдал всех, такой и мать родную сдал бы.

  • 36211:47, 12.12.2015#

    Болезнь очень заразная может свалить и Хорошавина до суда.

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