Хабаровские живодерки арестованы

В Хабаровске суд арестовал двух девушек, подозреваемых в расправах над животными. Ранее сообщалось, что на подозреваемых завели дела о возбуждении вражды и ненависти, а также о выражении неуважения к обществу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Индустриальный суд в Хабаровске отправил под арест двух фигуранток дела об издевательствах над животными, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении двух 17-летних девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю установлена их причастность также к ряду других преступлений: разбою, возбуждению ненависти и вражды и оскорблению чувств верующих», — говорится в сообщении.

Обе девушки арестованы на два месяца, пишет РБК. Ранее в Хабаровске задержан третий фигурант дела — 18-летний житель города, участвовавший, по версии следствия, в издевательствах над животными.

По версии следствия, одна из обвиняемых познакомилась в Сети с 20-летним молодым человеком, которого привела в заброшенное здание, где их уже ожидала вторая обвиняемая, вооруженная битой и пневматическим пистолетом. Девушки напали на молодого человека, потребовав отдать им деньги, однако последний пытался оказать сопротивление, в результате чего и получил ранение в челюсть. Впоследствии молодому человеку удалось убежать от нападавших, и он не стал сообщать о совершенном в отношении него преступлении.

Следователи также установили, что одна из обвиняемых разместила на своей странице в социальной сети изображения, «выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих».

Кроме того, одна из обвиняемых, а также 18-летний молодой человек сняли и смонтировали видеоролик участием мужчины, который опубликовали в социальной сети «с явной целью унижения его человеческого достоинства».

В результате расследования были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Обеим девушкам предъявили обвинения в совершении разбойного нападения.

«На этом противоправная деятельность девушек не закончилась: следствием также были выявлены факты умышленного повреждения автомобилей, которые обвиняемые фиксировали на камеру сотового телефона», — сообщили в СК и уточнили, что материалы по этим делам направлены в УМВД России по Хабаровскому краю для решения вопроса о привлечении девушек к уголовной или административной ответственности.

Расследование началось после того, как портал TJournal обратил внимание на публикации в соцсетях фотографий, на которых две девушки, предположительно студентки одного из хабаровских вузов, издевались над животными, а потом убивали их. Девушки находили объявления, в которых предлагалось забрать питомца «в добрые руки», забирали животных, а затем расправлялись с ними, а фотографии расправы публиковали в соцсетях. На фотографиях были изображены сначала здоровые, а потом покалеченные, убитые и расчлененные животные. По данным издания, на некоторых фотографиях можно было увидеть, как «мертвых животных распинали на стенах при помощи гвоздей».