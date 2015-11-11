В самолете, летевшем на Камчатку, треснуло стекло в кабине пилотов

Airbus A319, совершавший рейс Хабаровск—Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, пострадавших нет.

Управлением Росавиации создана комиссия по расследованию этого случая. «По имеющимся данным, самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Жизням экипажа и пассажиров ничего не угрожает»,— пишет ТАСС. Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Оксана Полшакова заявила, что если сведения об инциденте подтвердятся, может быть инициирована доследственная проверка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.