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В Амурской области шестеро строителей скончались от отравления антифризом
11 Ноября 2011, 02:37 | Дальний Восток
В Амурской области шестеро строителей скончались от отравления антифризом. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, инцидент произошел с 8 по 9 ноября 2011 года на 160-м километре строительного объекта «Подъездной железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению углей» Зейского района Амурской области.
Восемь работников двух строительных подрядных организаций выпили антифриз в качестве спиртного напитка. В результате один скончался на месте происшествия, пятеро доставлены в больницу ближайшего поселка, где вскоре скончались.
Еще двое пострадавших живы и находятся в тяжелом состоянии.
Автор: По материалам информагентств
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