В Амурской области шестеро строителей скончались от отравления антифризом. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, инцидент произошел с 8 по 9 ноября 2011 года на 160-м километре строительного объекта «Подъездной железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению углей» Зейского района Амурской области.

Восемь работников двух строительных подрядных организаций выпили антифриз в качестве спиртного напитка. В результате один скончался на месте происшествия, пятеро доставлены в больницу ближайшего поселка, где вскоре скончались.

Еще двое пострадавших живы и находятся в тяжелом состоянии.