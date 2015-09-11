Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Microsoft, похоже, "легла" под ЦРУ - грандиозный скандал вокруг Windows 10 набирает обороты
В сети появляется все больше сведений, подтверждающих, что новейшая операционная система Windows 10 - это изысканный инструмент шпионажа, который отправляет на серверы Microsoft большие объемы данных. Более того, система имеет даже встроенный своего рода кейлоггер, передающей информацию о клавишах нажатых пользователем, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на центральные СМИ.
Такие откровения раскрывает редакция сайта Aeronet.cz, которая очень тщательно проанализировала связь системы с серверами Microsoft. Редакторы обнаружили, что вопреки заверениям представителей концерна, пользователь не может отключить все функции, которые вызывают передачу информации на серверы производителя, что, впрочем, подтверждает также множество других веб технологий. Да, теоретически их можно отключить в меню настроек, но ничего это не дает, и система по-прежнему общается с серверами, но на этот раз делает это полностью, без ведома пользователя.
Самым большим шоком для пользователей Windows 10, может быть кейлоггер зашитый в системе. Оказывается что все символы, введенные пользователем на клавиатуре, сохраняются во временном файле, а затем передаются на серверы Microsoft. Короче говоря, это типичный keylogger, похожий на те, которые используют хакеры для получения паролей и логинов. Более того, в настройках системы нет возможности его выключить. А кроме того, кейлоггер работает даже тогда, когда мы не вошли в учетную запись Microsoft.
Как будто этого было мало, система нас подслушивает. Когда микрофон включен, он тайно записывает пользователя, а записи также передаются на серверы Microsftu. То же самое происходит и с веб-камерой и первые 35 MB записи также поставляется производителю.
Microsoft объясняет, что собираемые данные нужны для создания базы пользователей, которые позволяют их легко определить, что в будущем показывать целевую рекламу. Нельзя, однако, отрицать, что это очевидное нарушение конфиденциальности пользователей, потому что никто не знает, что Windows 10 подслушивает и подглядывает за владельцем компьютера и записывает то, что он пишет и для чего эти данные будут использованы.
Обновления для операционных систем предыдущего поколения Windows 7 и Windows 8 дополнят их функциональность новыми возможностями, а именно научат собирать данные о пользователях. Об этом пишет BGR.com.
Речь идет о четырех апдейтах с номерами KB3068708, KB3022345, KB3075249 и KB3080149 (так называемые "обновления для улучшения качества и диагностики телеметрии"). После установки операционная система начинает отправлять данные на сайты vortex-win.data.microsoft.com и settings-win.data.microsoft.com.
По словам одного из пользователей Windows, который отметился в комментариях на сайте Habrahabr.ru, программная платформа передает "описания событий на каждый чих". При этом в описаниях к обновлениям не сообщается, какие именно данные отправляются и анализируются на серверах Microsoft.
Стоит также отметить, что при стандартных настройках загрузки обновлений операционная система самостоятельно загружает и устанавливает на компьютер все рекомендуемые апдейты.
Напомним, что новая платформа Windows 10 также вызвала критику пользователей из-за того, что ее настройки предусматривают сбор личной информации, данных о местоположении и содержимом просматриваемых веб-страниц, а также автоматическое подключение компьютера к публичным точкам беспроводного доступа.
Представители Microsoft, в свою очередь, сообщили, что корпорация не продает полученную информацию и не использует ее в рекламных целях. "Мы даем доступ к этим данным узкому кругу разработчиков, которые улучшают и исправляют наши продукты", - заявили представители Microsoft.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить