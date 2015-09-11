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Microsoft, похоже, "легла" под ЦРУ - грандиозный скандал вокруг Windows 10 набирает обороты

11 Сентября 2015, 18:40 | Дальний Восток

В сети появляется все больше сведений, подтверждающих, что новейшая операционная система Windows 10 - это изысканный инструмент шпионажа, который отправляет на серверы Microsoft большие объемы данных. Более того, система имеет даже встроенный своего рода кейлоггер, передающей информацию о клавишах нажатых пользователем, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на центральные СМИ.

Такие откровения раскрывает редакция сайта Aeronet.cz, которая очень тщательно проанализировала связь системы с серверами Microsoft. Редакторы обнаружили, что вопреки заверениям представителей концерна, пользователь не может отключить все функции, которые вызывают передачу информации на серверы производителя, что, впрочем, подтверждает также множество других веб технологий. Да, теоретически их можно отключить в меню настроек, но ничего это не дает, и система по-прежнему общается с серверами, но на этот раз делает это полностью, без ведома пользователя.

Самым большим шоком для пользователей Windows 10, может быть кейлоггер зашитый в системе. Оказывается что все символы, введенные пользователем на клавиатуре, сохраняются во временном файле, а затем передаются на серверы Microsoft. Короче говоря, это типичный keylogger, похожий на те, которые используют хакеры для получения паролей и логинов. Более того, в настройках системы нет возможности его выключить. А кроме того, кейлоггер работает даже тогда, когда мы не вошли в учетную запись Microsoft.

Как будто этого было мало, система нас подслушивает. Когда микрофон включен, он тайно записывает пользователя, а записи также передаются на серверы Microsftu. То же самое происходит и с веб-камерой и первые 35 MB записи также поставляется производителю.

Microsoft объясняет, что собираемые данные нужны для создания базы пользователей, которые позволяют их легко определить, что в будущем показывать целевую рекламу. Нельзя, однако, отрицать, что это очевидное нарушение конфиденциальности пользователей, потому что никто не знает, что Windows 10 подслушивает и подглядывает за владельцем компьютера и записывает то, что он пишет и для чего эти данные будут использованы.

Обновления для операционных систем предыдущего поколения Windows 7 и Windows 8 дополнят их функциональность новыми возможностями, а именно научат собирать данные о пользователях. Об этом пишет BGR.com.

Речь идет о четырех апдейтах с номерами KB3068708, KB3022345, KB3075249 и KB3080149 (так называемые "обновления для улучшения качества и диагностики телеметрии"). После установки операционная система начинает отправлять данные на сайты vortex-win.data.microsoft.com и settings-win.data.microsoft.com.

По словам одного из пользователей Windows, который отметился в комментариях на сайте Habrahabr.ru, программная платформа передает "описания событий на каждый чих". При этом в описаниях к обновлениям не сообщается, какие именно данные отправляются и анализируются на серверах Microsoft.

Стоит также отметить, что при стандартных настройках загрузки обновлений операционная система самостоятельно загружает и устанавливает на компьютер все рекомендуемые апдейты.

Напомним, что новая платформа Windows 10 также вызвала критику пользователей из-за того, что ее настройки предусматривают сбор личной информации, данных о местоположении и содержимом просматриваемых веб-страниц, а также автоматическое подключение компьютера к публичным точкам беспроводного доступа.

Представители Microsoft, в свою очередь, сообщили, что корпорация не продает полученную информацию и не использует ее в рекламных целях. "Мы даем доступ к этим данным узкому кругу разработчиков, которые улучшают и исправляют наши продукты", - заявили представители Microsoft.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: шпионаж  microsoft  microsftu  windows 8 10 



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Комментарии

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Псевдоним03:52, 14.09.2015#

    Отключи барабан.

  • крамер03:56, 14.09.2015#

    Представляю, сидишь в туалете и работаешь на планшете, а в ЦРУ оправляются запахи.

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Сахалинец13:19, 12.09.2015#

    Мне по барабану и нечего скрывать. Волков боятся-в лес не ходить

  • Zade13:45, 14.09.2015#

    Сахалинец, клавиша залипла! Явно происки ЦРУ.

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