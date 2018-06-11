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В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки

11 Июня 2018, 09:16 | Дальний Восток

МИД России настоятельно рекомендует сдавать билеты и путевки


Российским гражданам во Вьетнаме рекомендовали избегать массовых скоплений на фоне вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Министерство иностранных дел предупредило о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме. Об этом сообщается на странице в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).

Как отмечается в сообщении, пишет РБК, демонстрации проходят в городе Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг и на острове Фукуок. «Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей, стычек с полицией и планировать маршруты поездок», — заявили в ДСКЦ.

Как сообщает Би-Би-Си, протесты во Вьетнаме вспыхнули против планов властей ввести три новые экономические зоны и из-за опасений, что их наводнят китайские инвесторы.

Во время протестных акций во вьетнамской столице Ханой и других городах полиция задержала десятки человек. В 2017 году правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.
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На прошлой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что срок аренды будет сокращен. В субботу, 9 июня, местное правительство сообщило, что голосование по законопроекту будет отложено, чтобы избежать дальнейших волнений в обществе.

Демонстранты также выступают против законопроекта о кибербезопасности, голосование о котором намечено на 12 июня. По данным организации Human Rights Watch, это может дать правительству более широкие полномочия по борьбе с инакомыслием в интернете.

Фото Reuters.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: акция  полиция  отдых  Вьетнам  отель  беспорядки  туризм 



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