Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
МИД России настоятельно рекомендует сдавать билеты и путевки
Российским гражданам во Вьетнаме рекомендовали избегать массовых скоплений на фоне вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Министерство иностранных дел предупредило о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме. Об этом сообщается на странице в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).
Как отмечается в сообщении, пишет РБК, демонстрации проходят в городе Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг и на острове Фукуок. «Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей, стычек с полицией и планировать маршруты поездок», — заявили в ДСКЦ.
Как сообщает Би-Би-Си, протесты во Вьетнаме вспыхнули против планов властей ввести три новые экономические зоны и из-за опасений, что их наводнят китайские инвесторы.
Во время протестных акций во вьетнамской столице Ханой и других городах полиция задержала десятки человек. В 2017 году правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.
Реклама
На прошлой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что срок аренды будет сокращен. В субботу, 9 июня, местное правительство сообщило, что голосование по законопроекту будет отложено, чтобы избежать дальнейших волнений в обществе.
Демонстранты также выступают против законопроекта о кибербезопасности, голосование о котором намечено на 12 июня. По данным организации Human Rights Watch, это может дать правительству более широкие полномочия по борьбе с инакомыслием в интернете.
Фото Reuters.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Японское море выбросило на берег лодку с чудовищным грузом
- КНДР пощадит Приморье
- Северная Корея опять запускала ракету у границ Приморья
- Северная Корея опять шалит у берегов Приморья
- На китайско-индийской границе запахло Даманским
- У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- Северная Корея все-таки сделала это
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Путину задали острый вопрос из Владивостока