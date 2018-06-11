В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки

МИД России настоятельно рекомендует сдавать билеты и путевки



Российским гражданам во Вьетнаме рекомендовали избегать массовых скоплений на фоне вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».



Министерство иностранных дел предупредило о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме. Об этом сообщается на странице в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).



Как отмечается в сообщении, пишет РБК, демонстрации проходят в городе Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг и на острове Фукуок. «Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей, стычек с полицией и планировать маршруты поездок», — заявили в ДСКЦ.



Как сообщает Би-Би-Си, протесты во Вьетнаме вспыхнули против планов властей ввести три новые экономические зоны и из-за опасений, что их наводнят китайские инвесторы.



Во время протестных акций во вьетнамской столице Ханой и других городах полиция задержала десятки человек. В 2017 году правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.

Реклама



На прошлой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что срок аренды будет сокращен. В субботу, 9 июня, местное правительство сообщило, что голосование по законопроекту будет отложено, чтобы избежать дальнейших волнений в обществе.



Демонстранты также выступают против законопроекта о кибербезопасности, голосование о котором намечено на 12 июня. По данным организации Human Rights Watch, это может дать правительству более широкие полномочия по борьбе с инакомыслием в интернете.

Фото Reuters.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.