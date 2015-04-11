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В Россрыболовстве из-за крушения траулера могут начаться аресты
В деле о крушении траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 62 человека, могут появиться чиновники Росрыболовства, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Следователи не исключают, что судно затонуло не только из-за халатности капитана и судовладельцев, но и из-за отсутствия должного контроля со стороны ведомства, отвечающего за рыболовный промысел. По данным «Известий», уже был опрошен замруководителя ведомства Владимир Соколов. Официально в Следственном комитете эту информацию не комментируют. В Росрыболовстве также отказались от комментариев.
По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, вина за кораблекрушение во многом лежит на чиновниках.
- Ведь именно государственная функция по контролю безопасности мореплавания в районах рыбного промысла лежит на Федеральном агентстве по рыболовству. Я ответственно заявляю, что агентство эту функцию не выполняет, - говорит Савельев. - Чиновники обязаны были дистанционно контролировать ситуацию на траулере.
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