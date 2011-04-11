Япония: 400 землетрясений за месяц

Сегодня, 11 апреля, исполнился ровно месяц со дня разрушительного землетрясения в Японии

Число жертв стихии, по последним данным, превысило 13 тысяч человек. Почти 15 тысяч пропали без вести. Пока так и не удалось справиться с аварией на АЭС «Фукусима-1».

Только спустя две недели после удара цунами будет установлено, что максимальная высота волны достигала почти 20 метров. В считанные минуты под водой оказалось свыше 500 квадратных километров земли. Жертвы не подсчитаны до сих пор.

Каков будет скорбный итог этой катастрофы - станет известно не раньше лета. Официальное число погибших уже около 13 тысяч. Это по-прежнему меньше, чем тех, кто считается пропавшими без вести. Очевидно, что такая гигантская волна цунами, которая забрасывала корабли на крыши домов, очень многое утащила с собой обратно в океан. Но по японским законам, эти люди будут числиться пропавшими еще три месяца.

Большинство погибших старше 65 лет. Им было сложнее всего убежать от воды. Атакованные цунами районы и сейчас выглядят так, будто подверглись ковровой бомбардировке. Уничтожены сотни тысяч домов. Беженцы живут в центрах эвакуации. Снабжение продуктами и одеждой удалось наладить только к концу марта, помощь Японии оказали более 20 стран, включая Россию. Сейчас главная проблема - жилье.

Однако беженцев может оказаться еще больше. Ликвидация аварии на атомной станции «Фукусима-1» далека от завершения. Под полуразрушенными реакторами скопилось 60 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Только на днях удалось остановить неконтролируемое загрязнение океана, но радиация продолжает поступать в атмосферу. Она давно вышла за пределы зоны отчуждения - это 20-километровый радиус вокруг АЭС. Радиация обнаружена в овощах, рыбе и даже водопроводной воде.

В зоне удара цунами оказались еще три атомных объекта. Один из них - в префектуре Мияги - расположен, как раз рядом с тем местом, где была 20-метровая волна. Вдоль берега добраться до него можно с трудом - дорога обрывается в нескольких местах.

Атомная станция «Онагава» находится примерно в 200-300 метрах от зоны бедствия. За последний месяц она дважды переходила в режим чрезвычайной ситуации: первый раз - 11 марта, когда там вспыхнул пожар, а второй - в ночь на 8 апреля. После сильнейшего землетрясения там оборвалась подача энергии. Были даже сообщения об утечки радиации. Сейчас радиационный фон в районе станции в норме, но исключать повторения сценария «Фукусимы-1» никто не может.

После 11 марта в Японии было свыше 400 землетрясений силой более 5 баллов. Специалисты говорят, такая сейсмическая активность будет продолжаться, но как долго - не уточняют.

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее вечером 7 апреля, на северо-востоке японского острова Хонсю, привело к жертвам и значительным разрушениям. В Южно-Сахалинске оно ощущалось силой в 4 балла.

Сведения о масштабах ущерба, по сообщениям японских властей, продолжают поступать из пострадавших префектур Мияги, Ивате, Акита, Фукусима и Ямагата. Новый подземный толчок привел к возникновению многочисленных пожаров, нанес значительные повреждения системам подачи бытового газа. Данные о пострадавших увеличиваются в геометрической прогрессии – от их отсутствия до 132 раненых и двоих погибших.

Власти Японии продолжают изучать обстановку на месте. Премьер-министр Наото Кан и ряд других министров прибыли сегодня, 8 апреля, в официальную резиденцию главы правительства. Как сообщил на экстренной пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Тэцуро Фукуяма, «каких-либо особых изменений в радиационном фоне вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1», получившей серьезные повреждения после стихийного бедствия в этом же регионе 11 марта, не отмечено». Вместе с тем он не исключил, что последний мощный толчок мог расширить зону разрушений.

Сразу после землетрясения было распространено предупреждение об угрозе возникновения цунами для северо-восточного побережья страны. Спустя полтора часа после подземных толчков предупреждение было снято.

На северо-востоке Хонсю возникли перебои с подачей электроэнергии из-за автоматической остановки работы несколько тепловых электростанций региона. Свыше 3,6 миллионов домов и квартир пока остаются без электричества, в это число входят и те хозяйства, которые лишились электроэнергии после землетрясения 11 марта.

11 апреля землетрясение магнитудой 5,1 произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.По сообщению Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане почти вплотную к японскому побережью, где расположены города Хачинохе, Мариока и Аомори. Тектонические катаклизмы зарегистрированы на глубине 33 км.

В течение ночи у северо-восточного побережья Хонсю отмечалось еще несколько толчков с магнитудами менее 5,0. Информации о последствиях землетрясений пока не поступало, пишет Gudok.ru.



Фото Юрия Мальцева.