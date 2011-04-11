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Вынесен приговор по делу об убийстве Валентина Цветкова
Коллегия присяжных заседаний Московского городского суда вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина ЦВЕТКОВА.
Как сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ, собранные главным следственным управлением СК доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении, Мартина БАБАКЕХЯНА, Александра ЗАХАРОВА, Артура АНИСИМОВА и Масиса АХУНЦА. Они признаны виновными в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Кроме того, Бабакехян, Захаров, Анисимов и Александр Чернышев признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в 2002 году Бабакехян, Захаров и Анисимов получили от неустановленных следствием лиц заказ на убийство губернатора Магаданской области Цветкова. За совершение убийства им было передано $100 тысяч.
Для реализации своего преступного умысла они привлекли ряд лиц из числа преступной группировки, действовавшей на территории Приморского края, в том числе и Ахунца. Разработав план совместных действий, 18 октября 2002 года, в тот момент, когда Цветков направлялся в здание представительства Магаданской области, расположенное на улице Новый Арбат в Москве, убийца выстрелил из пистолета в затылок Цветкову. Поджидавший убийцу Ахунц вывез его на автомобиле с места преступления в заранее обговоренное место. Бабакехян, Захаров и Анисимов в это время, находясь в разных частях города Москвы, контролировали ход совершения преступления. Через некоторое время Бабакехян и Захаров выехали в Испанию.
Кроме того, следствием было установлено, что Бабакехян, Захаров и Анисимов совместно с директором рыболовецкого колхоза «Первое Мая» Приморского Крайрыбакколхозсоюза Чернышевым похитили мошенническим путем около 30 млн рублей, принадлежащих предприятию.
Объем уголовного дела составил 98 томов. В основу обвинительного заключения вошли показания 109 свидетелей. За время следствия проведено более 40 судебных экспертиз. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении еще одного соучастника убийства Цветкова. Ряд лиц, причастных к совершению этого преступления, объявлены в розыск.
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