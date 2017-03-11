На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей

С военными деньгами разразился новый скандал. На этот раз в центре внимания оказалась строящаяся военная база в Арктике. Точнее, на острове Врангеля и острове Шмидта на Чукотке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет газета "КоммерсантЪ", при строительстве объектов радиолокационного отделения и пунктов наведения авиации было похищено около трех миллиардов рублей. Следственный комитет России обвиняет совладельцев "Русальянс Строй" Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта в "мошенничестве в особо крупных размерах", а также в отмывании похищенных денег.

По версии следствия, компания "Русальянс Строй" выступила в роли субподрядчика ФГУП "Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России" (ГУИР-2), которому и были выделены государственные средства.

Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт, якобы пользуясь связями в Минобороны и поддельными документами, еще в 2014-2015 гг. получили авансом на строительство 2,95 млрд рублей. После чего действительно перевели часть средств на "изыскательные, проектные и строительно-монтажные работы". Однако, как утверждает СКР, на деле они создали лишь видимость строек, а большую часть денег перечислили на счета подконтрольных коммерческих структур. Следствие также установило, что 270 млн обвиняемые "отмыли" и приобрели на эти деньги дома и квартиры для родственников. На данный момент все принадлежащие Бушманову и Эккерту объекты недвижимости арестованы.

Сами же обвиняемые, арестованные еще в марте прошлого года, свою вину не признают и утверждают, что их "подставило" руководство ГУИР-2.

Глобальные планы

Напомню, еще в декабре 2015 г. Минобороны официально подтвердило, что в Арктике создается шесть военных баз: на островах Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Котельный (архипелаг Новосибирские острова), Средний (архипелаг Северная Земля), в поселке Рогачево (Новая Земля) и на тех самых островах Шмидта и Врангеля. На базах должны построить аэродромы, военные городки замкнутого цикла и боевые позиции арктических частей и подразделений. А также радиолокационную станцию. Как сообщил тогда ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны, к 2018 г. в Арктике планировали сформировать "самодостаточную группировку" войск. Но получится ли?

Реальность

На острове Котельный базу строили два года. Неоднократно проводили учения арктических мотострелков с применение тягачей, гусеничных снегоболотоходов и даже ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1". А в конце 2016 г. базу официально приняли в эксплуатацию. В составе комплекса - аэродром "Темп", трехэтажный административно-жилой комплекс, котельная, дизельная электростанция, даже баня есть. Вопрос закрыт.

Но, к сожалению, этого нельзя сказать о базе на Земле Франца-Иосифа, где расположен аэродром "Нагурское". Информация о том, что объект готов на 97%, появилась еще в октябре прошлого года. В апреле 2016-го базу посетил глава Минобороны Сергей Шойгу. Тогда же в "Спецстрое" пообещали сдать объект в эксплуатацию в концу года. Но этого не произошло. "Спецстрой" лишь обнадежил: готовность основных сооружений - на 98%. Строительство вот-вот завершится.

Остров сокровищ

Тогда же в информационное поле попали острова Шмидта и Врангеля, где пропали три миллиарда. "Спецстрой" планировал на них построить в 2016 г. соответственно 38 и 30 сооружений. Однако в 2017-м стало понятно: денег не хватает. В феврале в Минэкономразвития заявили, что российская арктическая программа до 2025 г. потребует 210 млрд руб. из бюджета. Но после новостей о бизнесменах из "Русальянс Строя" невольно возникает вопрос: а сколько средств уже потрачено и какой будет субподрядчик на этот раз, если деньги выделят? Почему на арктические базы выделяют такие колоссальные суммы? Как вообще было возможно похитить три миллиарда на одной только базе?

Как рассказал "Утру" полковник запаса РВСН, пожелавший остаться неназванным, на радиолокационной станции есть усилители, приемники, бортовая вычислительная система, дюралевые антенны. Все это стоит больших денег, так как содержит много цветных металлов, в частности медь, серебро, золото.

Выделялись средства и под так называемые КУНГи - теплые арктические кузова на гусеницах и вездеходы. На деле же ничего этого не закупалось, а деньги просто переводились на счета подконтрольных организаций. Плюс сама работа в тяжелых арктических условиях недешевая. Ведь для военнослужащих строят не бараки, а комфортные дома со спортзалами и саунами. Все это тоже вносилось в смету, деньги перечисляли. Но стройки как не было, так и нет.

Вдобавок аферисты могли использовать статью "непредвиденные расходы" - аварии, потери техники, которые, разумеется, остались бы только на бумаге.

Теперь во всем этом будет разбираться следствие. Вероятно, проверки пройдут и на других строящихся базах. Сейчас для российского руководства освоение Арктики - стратегическая задача, и найти и наказать виновных - вопрос принципа и престижа. Ведь события подобного рода бросают тень на всю армию.