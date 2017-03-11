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На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
В Южно-Сахалинске задержан директор территориального управления Росрыболовства Александр ТАРАТЕНКО. Против чиновника заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации собеседника агентства «Новости», Таратенко задержали 10 марта в Южно-Сахалинске. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
А по данным портала sakhalin.info, в рамках расследования данного дела 9 марта в самом управлении, а также в ФГБУ «Сахалинрыбвод» и дома у руководителей этих структур прошли обыски.
Согласно информации на сайте управления, Таратенко возглавляет территориальное управление Росрыболовства с 30 июня 2015 года. Сначала он был врио руководителя, с 3 января 2016 года стал руководителем управления.
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