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В Южно-Сахалинске эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта
Неизвестные по телефону заявили о «заминировании» в Южно-Сахалинске двух торговых центров, аэровокзала и мэрии, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сначала поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Южно-Сахалинска. Затем с небольшим интервалом по времени поступили звонки о "минировании" здания мэрии Южно-Сахалинска, двух торговых центров — "Сити Молла" и "Столицы". Все объекты были оцеплены, люди — выведены. Специалисты и кинологи с собаками осмотрели здания и прилегающую территорию. Взрывных устройств не обнаружено»,— сообщил собеседник «Интерфакса».
Ранее из-за сообщения о бомбе были эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта Южно-Сахалинска. Около 10:40 по местному времени всех находившихся в здании аэропорта людей эвакуировали после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Однако уже спустя час терминал функционировал в нормальном режиме. «Тревога снята. В расписании воздушных судов произошли технические подвижки, задержан рейс "Аэрофлота" в Москву»,— сообщили в аэропорту.
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