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Японский привкус российской коррупции

11 Января 2011, 13:33 | Дальний Восток

На днях Агентство по рыболовству Японии предъявило претензии в нарушении закона "О рыболовстве" четырем компаниям (Wakkanai Kaiyo, Kanai Gyogyo, Kaiyo Gyogyo, Sato Gyogyo), подозреваемым в даче взяток в сумме 500 млн иен (более $6 млн) чиновникам российской Береговой охраны за безопасный вылов судака в исключительной экономической зоне РФ сверх установленных квот.

 

Эти деньги, как утверждается, непосредственно вручались пограничникам на борту траулеров или переводились на банковские счета, в том числе на Кипре. Взятки обычно прикрывались фиктивными контрактами. О незаконной деятельности бизнесменов стало известно в результате расследования, проведенного налоговой службой. За сокрытие доходов эти компании были оштрафованы на 150 млн иен ($2,4 млн). Если обвинения подтвердятся, указанные компании могут быть лишены лицензии. По словам японских рыбаков, это вполне распространенная практика. Пять лет назад расходы одного судна на взятки в России составляли $10 тыс. Деньги расходовались либо на покупку квот, либо на откуп от пограничников.

 

Непонятно, правда, будут привлечены к ответственности российские коррупционеры. Все будет зависеть от Генпрокуратуры РФ, которая должна запросить информацию о них у японских властей. Тем более что правовые основания для этого есть: в конце 2010 года был ратифицирован договор о правовой помощи между нашими странами.

 

Япония остается основным приемщиком незаконно добытой морепродукции из России. Это наглядно подтверждает сопоставление статданных таможенных служб наших стран. Так, в 2007 году разница между экспортом и импортом рыбы и морепродуктов в Японию составила 5,3 раза, в 2008 году - 5,1 раза, а в 2009 году - 2,6 раза. В первом квартале 2010 года - в 3,7 раза! По этой причине государство недополучило в 2007 году - $900 млн, 2008 году - $1,2 млрд, в 2009 году - $800 млн.

 

Одна из схем незаконного перемещения морских биоресурсов через таможенную границу РФ связана с деятельностью рыболовецких судов, производящих вылов в территориальных водах, которые выходят за пределы таможенной границы и отгружают рыбопродукцию на суда-перегрузчики, вывозящие ее в зарубежные порты. При вывозе рыбопродукции из районов лова рыболовецкие суда и перегрузчики не производят ее декларирования, так как по коносаментам вся продукция направляется в российские порты. Несмотря на это, деятельность дальневосточной таможни пока не соответствует масштабам данного явления. Так, в 2007 году по фактам контрабанды морских биоресурсов было возбуждено 27 уголовных дел, а общая стоимость изъятого составила 72 млн рублей. В 2008 году было 21 уголовное дело, а стоимость изъятого сократилась до 52 млн рублей. В 2009 году таких уголовных дел насчитывалось 27.

 

В целях решения данной проблемы планируется принятие Национального плана РФ по противодействию незаконному рыболовному промыслу. Для совершенствования международного сотрудничества между Правительствами РФ и Японии были подписаны Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах и Меморандум об основах дальнейшего сотрудничества в области предотвращения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла морских живых ресурсов и незаконного вывоза продукции из них. В этом году запланировано заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в данной области. Аналогичное соглашение подписано с Республикой Корея, которая часто использовалась российскими контрабандистами как перевалочный пункт.

Автор: Александр Сухаренко
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