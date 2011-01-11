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Поиски рыбаков со шхуны «Партнер» остаются безрезультатными
«Судьба пропавшей шхуны, которая послала сигнал бедствия в шести милях от западного побережья Сахалина, скорее всего, трагическая, шансов выжить у экипажа в таких условиях практически нет», - заявил глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.
«Вам ничего не напоминает история с исчезновением шхуны «Партнер»? Мне напоминает. Она как две капли воды похожа на две оставшиеся в прошлом истории, которых, в свою очередь, объединяло большое количество более мелких, но очень схожих событий и обстоятельств. Речь идет о гибели шхуны «Ji Won №1», вышедшей в свой последний рейс 25 декабря 2008 года и чьи следы гибели были обнаружены у берегов Японии в конце января 2009 года. Ещё одна шхуна «Аронт-103» исчезла также зимой 2004 года с интернациональным экипажем в количестве 13 человек, 4 из которых были из Приморья. Их объединяло то, что все они несли «удобный флаг», все они были замечены в нелегальном лове краба, и родственники моряков вспомнили о своих мужьях и сыновьях почти месяц спустя после исчезновения судов. Их объединяло и то, что все они были в плохом техническом состоянии, настолько плохом, что часть моряков, увидев шхуну «Ji Won №1» вживую, отказалось выходить на ней в море, вернулось домой и потому остались живы. Наконец, их объединяет и то, что все моряки были трудоустроены на эти суда незаконно, без оформления трудовых контрактов, безо всяких страховок, а стало быть вопрос о компенсации за утрату кормильца повис в воздухе. И начинались все эти трагические плавания в Республике Корея.
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