Ледокол "Красин" пришел на помощь "Адмиралу Макарову"

Операция по спасению из ледового плена в Сахалинском заливе рефрижератора «Берег Надежды» и плавбазы «Содружество» далека от финального аккорда. Когда около 400 человек экипажей окажутся в привычной обстановке, не знает никто.

В последние дни 2010 года во льдах акватории северо-западной части острова Сахалин застряли рефрижератор «Берег Надежды» (ЗАО «РИМСКО»), научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер» (ФГУП «ТИНРО-Центр») и плавбаза «Содружество» (ОАО ХК «Дальморепродукт»). Затем этот список пополнил сейнер «Мыс Елизаветы» (экипаж 78 человек), 4 января ледокол «Адмирал Макаров» вывел это судно изо льдов, а 7 января из ледового плена было освобождено судно «Профессор Кизеветтер».

Все три ледокола, задействованные в спасательной операции, - «Адмирал Макаров», «Магадан» и «Красин» находятся в оперативном управлении FESCO.

После того как ледокол «Адмирал Макаров» не смог самостоятельно вывести «Берег Надежды» на чистую воду, к нему на помощь отправился ледокол «Красин». Ледокол «Магадан», который уже сопроводил освобожденное судно «Профессор Кизеветтер», находится поблизости от зоны бедствия.

Утром 10 января «Красин» подошел к «Берегу Надежды». Суда совместными усилиями начали движение караваном. Впереди идет ледокол «Красин», пробивая канал для двух следующих судов. За ним вплотную следует ледокол «Адмирал Макаров», который ведет на коротком буксире рефрижератор.

«Ледовые и погодные условия остаются сложными. Дует северо-западный ветер скоростью 14 метров в секунду, видимость - 300 метров, 10-балльная ледовая обстановка при максимально возможном сжатии в 3 балла крайне затрудняют проведение операции спасения», - сообщила «ЗР» руководитель пресс-центра ОАО «Дальневосточное морское пароходство» Татьяна КУЛИКОВА.

Что касается зажатой льдами плавбазы «Содружество», то с ней все намного сложнее. Все дело в том, что корпус плавбазы шире корпуса ледокола. «Прогнозы делать никто не решается», - отметила Татьяна Куликова.

По сообщению Федерального агентства по рыболовству, рефрижератором «Берег Надежды» управляет капитан Олег РЫЧКОВ, экипаж судна состоит из 35 человек, плавбазой «Содружество» командует капитан Григорий ЗАТЕЛЕПА, экипаж - 348 человек. В Росрыболовстве пояснили, что оба судна обеспечены провизией и водой, поддерживается нормальная жизнедеятельность. Они дрейфуют в «лунке» на расстоянии 1,5-2 мили, не позволяя льду сковать корпуса.