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"Суперджет" не удержался на полосе
Предварительно у него надломилась передняя стойка шасси
Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», следовавший во вторник из Удан-Удэ, выкатился после приземления в аэропорту Якутска за пределы полосы. По предварительным данным на полосе возможно было обледенение. При посадке у самолета надломилась передняя стойка шасси.
«В 21:45 от диспетчера аэропорта «Якутск» в МЧС поступила информация о том, что при рулении воздушное судно после посадки пассажирского Sukhoi Superjet-100 следующего рейсом из Улан-Удэ проехал место поворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении ГУМЧС России по Якутии.
В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.
Всего задействовано 29 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и три единицы техники.
На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания контролируется республиканскими властями. В настоящее время парк перевозчика, согласно данным на его сайте, состоит из 23 лайнеров: пяти Sukhoi Superjet 100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и по три Bombardier Dash 8 Q300 и Q400.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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