www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Актриса Марина Голуб погибла в ДТП в Москве

10 Октября 2012, 18:25 | Дальний Восток

10 октября, ZRPRESS. В Москве в дорожно-транспортном происшествии погибла известная актриса Марина Голуб. Ей было 54 года.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве, в ночь с 9 на 10 октября (в 00:05 мск) на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского произошла авария с участием четырех автомобилей. От удара водитель одной из машин и его пассажирка Марина Голуб погибли на месте.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель автомобиля Cadillac, который проехал на красный сигнал светофора на скорости примерно 120 км/ч и врезался в Hyundai Getz, в котором ехала актриса. От страшного удара машину подкинуло в воздух, она несколько раз перевернулась, ударив ВАЗ-2110 и KIA. Водители двух последних машин серьезно не пострадали.

«По предварительным данным, Марина Голуб поймала таксиста-частника, чтобы доехать до дома. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai ранее был лишен водительского удостоверения», - сказал «Интерфаксу» представитель московского главка.

Он уточнил, что в ходе расследования установлено, что аварию спровоцировал водитель Cadillac, который выехал на красный сигнал светофора на пересечение проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, где столкнулся с Hyundai, в котором находилась актриса, а также с автомашинами «Лада» и KIA.

«После ДТП водитель Cadillac'а скрылся с места ДТП, ведется его розыск. Его личность установлена, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения правил дорожного движения», - сказал представитель полиции.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru