Актриса Марина Голуб погибла в ДТП в Москве

10 октября, ZRPRESS. В Москве в дорожно-транспортном происшествии погибла известная актриса Марина Голуб. Ей было 54 года.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве, в ночь с 9 на 10 октября (в 00:05 мск) на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского произошла авария с участием четырех автомобилей. От удара водитель одной из машин и его пассажирка Марина Голуб погибли на месте.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель автомобиля Cadillac, который проехал на красный сигнал светофора на скорости примерно 120 км/ч и врезался в Hyundai Getz, в котором ехала актриса. От страшного удара машину подкинуло в воздух, она несколько раз перевернулась, ударив ВАЗ-2110 и KIA. Водители двух последних машин серьезно не пострадали.

«По предварительным данным, Марина Голуб поймала таксиста-частника, чтобы доехать до дома. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai ранее был лишен водительского удостоверения», - сказал «Интерфаксу» представитель московского главка.

Он уточнил, что в ходе расследования установлено, что аварию спровоцировал водитель Cadillac, который выехал на красный сигнал светофора на пересечение проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, где столкнулся с Hyundai, в котором находилась актриса, а также с автомашинами «Лада» и KIA.

«После ДТП водитель Cadillac'а скрылся с места ДТП, ведется его розыск. Его личность установлена, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения правил дорожного движения», - сказал представитель полиции.