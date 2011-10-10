Капитана «Гиссара» наказали за то, что он привел судно из Приморья на Камчатку

Капитана российского траулера «Гиссар» наказали за то, что он привел судно из Приморья на Камчатку, не оформив пересечение государственной границы. Однако ему удалось добиться отмены этого решения. Военная прокуратура признала, что мы живем в единой стране, внутри которой нет госграниц.

«Гиссар» – очередное судно, капитан которого был наказан за нарушение режима госграницы, хотя, по сути, не виноват. Таких дел в практике береговой охраны ФСБ накопилось уже изрядное количество. У каждого из них свои нюансы. Но в главном все они похожи: привлеченные к ответственности люди и предприятия не нанесли своей стране никакого вреда, не вводили в заблуждение, не имели злого умысла.

Читатели могут сами убедиться в том, что и в случае с «Гиссаром» криминала нет. Вот как развивались события. В июне этого года приморский траулер направился из Владивостока на восточное побережье Камчатки, где по договору должен был принимать на обработку уловы лосося. География нашей страны такова, что при следовании из одной ее части в другую порой приходится выходить из территориального моря в исключительную экономическую зону. Вот и «Гиссар» по пути из Приморья на Камчатку через Курилы трижды покидал пределы терморя и трижды возвращался. Его капитан Виктор МЕЛЬНИК уведомлял об этом пограничные органы, ничего от них не скрывая.

Но когда «Гиссар» пришел на Камчатку, Мельника обвинили в 6-кратном нарушении режима границы и оштрафовали на 180 тысяч рублей. Как сказано в административном протоколе, капитан «ошибочно» полагал, что уведомлений достаточно для пересечения госграницы, и «не предвидел возможность наступления вредных последствий» (интересно каких?). По мнению пограничников, пересечение госграницы Мельник должен был оформлять в пунктах пропуска, проходя довольно сложную процедуру. Но ради чего?

В последнее время идет активная дискуссия о том, вправе ли приемно-перерабатывающий флот в упрощенном (уведомительном) порядке пересекать госграницу во время промысла по технической необходимости (например, для сброса производственных отходов за пределами терморя). Береговая охрана ФСБ это право ограничивает. Хотя, отдадим ей должное, в 2011 году на лососевой путине она сделала для приемных судов послабление (иначе приемщики из других регионов просто не пришли бы на Камчатку и берег захлебнулся бы от рекордного улова). Но это тема отдельного разговора. Ситуация с «Гиссаром» несколько иного рода. В период, в который якобы было совершено правонарушение, судно не вело промысловой деятельности. Оно просто шло из одного российского региона в другой.

Статья 6 Федерального закона о порядке въезда в Россию и выезда гласит: выездом не считается пересечение нашими гражданами госграницы при следовании из одной части страны к другой на российских судах через экономзону РФ или открытое море без захода в иностранный порт.

В нашем случае эти условия соблюдены. «Гиссар» – судно российское. Следовало с одной части территории России на другую ее часть (порт Владивосток – внутренние морские воды РФ в Карагинском заливе Берингова моря). Маршрут: терводы РФ – исключительная экономзона РФ. Экипаж – граждане России. В иностранные порты «Гиссар» не заходил. Значит, выезда из страны не было. Если его не было, то правовые основания для прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска отсутствуют.

Но пограничники, видимо, считают, что эта норма распространяется только на граждан, но не на транспортные средства. Следовательно, судно, если ему предстоит выйти за пределы терморя, должно пройти полное пограничное оформление, а вместе с ним – и его экипаж, хотя никто покидать родину не собирается. С точки зрения нормальной человеческой логики такие требования необъяснимы. Представьте, что при вылете из одного российского города в другой вас заставляют оформлять загранпаспорт. Абсурд. Но для флота это в порядке вещей.

Например, в прошлом году был оштрафован капитан транспортного рефрижератора «Залив Радуга» за то, что не оформил «должным образом» пересечение границы. Хотя он не покидал пределов не то что России, а Сахалинской области: следовал из Малокурильска в Северо-Курильск.

Спустя год в такой же переплет угодил капитан «Гиссара» Виктор Мельник. Но здесь главное – не сдаваться. Владелец судна написал жалобу на действия должностных лиц береговой охраны ФСБ в военную прокуратуру Тихоокеанского флота. Реакция была неожиданной. Прокуратура согласилась (!) с тем, что постановление в отношении В. Мельника незаконно. Его отменили и вернули на новое рассмотрение. Даже если пограничники снова захотят привлечь капитана к ответственности, они уже не смогут этого сделать, так как срок давности (2 месяца) истек. И все же это нельзя считать полной победой. Ведь с капитана снимут обвинения не по реабилитирующим обстоятельствам. То есть де-факто его все равно будут считать виновным.

Кстати, в ответе военной прокуратуры ТОФ совсем не случайно упомянута статья 8 Конституции. Она гарантирует единство экономического пространства в России. Мы живем в одном государстве. Приморье с Камчаткой, как и другие российские регионы, не удельные княжества, разделенные госграницей, пересекать которую можно только по особому разрешению. Не надо делать из нас иностранцев в собственной стране.