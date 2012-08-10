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Криминальный авторитет из Владивостока получил пожизненный срок за убийство магаданского губернатора
ВЛАДИВОСТОК, 10 августа, ZRPRESS. К пожизненному заключению в Мосгорсуде приговорен Владимир Голбан, которого признали организатором покушения на губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Непосредственно за убийство главы региона ему дали 15 лет, а пожизненный срок ему назначен по совокупности преступлений, сообщает СК РФ.
Цветков был застрелен на Новом Арбате в Москве рядом со зданием представительства Магаданской области 18 октября 2002 года. По версии следствия, Голбан, который возглавлял во Владивостоке банду, занимавшуюся наемными убийствами, в августе 2002 года получил заказ на магаданского губернатора. Стоимость заказа составила сто тысяч долларов США.
В ходе расследования были задержаны и осуждены ряд лиц, причастных к организации и исполнению покушения. В частности, к 19 годам лишения свободы был приговорен Артур Анисимов, которого также называли организатором убийства.
Вместе с Голбаном к восьми годам колонии строгого режима был приговорен Сергей Филиппенко. По данным следствия, он занимался арендой жилья в Москве для участников покушения. Он был задержан в марте 2011 года. Когда был задержан Голбан, не уточняется. На сайте Мосгорсуда говорится, что он был осужден на пожизненное заключение ранее за другие преступления.
Дело Голбана и Филиппенко слушалось присяжными, которые вынесли обвинительный вердикт. Как пишет газета "Коммерсантъ", непосредственно Голбану заказчики обещали 30 тысяч долларов, но обманули его, что подвигло последнего на признательные показания следствию. На процессе, однако, оба подсудимых своей вины не признали.
Заказчики убийства Цветкова пока не установлены. В качестве мотивов преступления назывались возврат кредитов на развитие золотодобывающей промышленности и распределение квот на вылов рыбы.
В розыске находятся еще два человека, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Это Константин Коршунов, которого следствие считает исполнителем преступления, и Юрий Рашкин, на автомобиле которого убийцы скрылись с места преступления, пишет Лента.ру.
«Золотой Рог».
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По любому терпила. Настоящий заказчик где нибудь на канарах виски попивает