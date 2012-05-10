Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Индонезийское ТВ: SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы
10 мая, ZRPRESS. Индонезийское телевидение показало фотоснимки с места крушения ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet-100 в районе горы Салак.
Самолет Superjet-100, совершавший показательный полет в Джакарте, пропал с экранов радаров.
SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы, часть фрагментов осталась на склоне, часть упала вниз, передает телеканал.
Самолет пропал с экранов радаров в 9 мая после показательного полета в Джакарте. SSJ-100 выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии. На борту были 48 человек - граждане пяти стран, включая восьмерых россиян, сообщает РИА Новости.
Как сообщает РИА "Новый Регион", точные координаты падения самолета – 06.42.61.3S 106.44.41.2Е, сообщил в своем Твиттере путешественник Сергей Доля. Рядом с этим местом был создан поисковый штаб. Ведутся наземные поисковые работы.
«Информации о людях пока никакой нет. Туда движутся наземные поисковые отряды, но доступ сильно затруднен», – пишет Сергей Доля.
К месту авиакатастрофы «могут добраться только десантники, спустившись по веревкам с вертолета, но погодные условия пока не позволяют вертолетам зависнуть», – уточнил блогер.
В то же время представитель спасательных служб сообщил, что признаков того, что кто-то выжил в результате аварии, пока не обнаружено.
На борту самолета, по уточненным данным, находились 48 человек, в том числе 8 граждан России, двое итальянцев, француз и американец, все остальные – индонезийцы.
Российский самолет Sukhoi Superjet-100 накануне пропал с экранов радаров во время показательного полета в индонезийской столице Джакарте. Незадолго до потери связи он запросил разрешение на снижение. Связь с самолетом прервалась через 20 минут после начала полета, в 14:35 по местному времени.
Факт гибели самолета подтвердила российская государственная «Объединенная авиастроительная корпорация», в которую входит компания «Сухой» – производитель потерпевшего крушение самолета.
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно потребовал провести тщательное расследование причин катастрофы. Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев создал специальную комиссию по расследованию инцидента с самолетом.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин