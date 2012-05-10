Индонезийское ТВ: SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы

10 мая, ZRPRESS. Индонезийское телевидение показало фотоснимки с места крушения ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet-100 в районе горы Салак.

Самолет Superjet-100, совершавший показательный полет в Джакарте, пропал с экранов радаров.

SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы, часть фрагментов осталась на склоне, часть упала вниз, передает телеканал.

Самолет пропал с экранов радаров в 9 мая после показательного полета в Джакарте. SSJ-100 выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии. На борту были 48 человек - граждане пяти стран, включая восьмерых россиян, сообщает РИА Новости.

Как сообщает РИА "Новый Регион", точные координаты падения самолета – 06.42.61.3S 106.44.41.2Е, сообщил в своем Твиттере путешественник Сергей Доля. Рядом с этим местом был создан поисковый штаб. Ведутся наземные поисковые работы.

«Информации о людях пока никакой нет. Туда движутся наземные поисковые отряды, но доступ сильно затруднен», – пишет Сергей Доля.

К месту авиакатастрофы «могут добраться только десантники, спустившись по веревкам с вертолета, но погодные условия пока не позволяют вертолетам зависнуть», – уточнил блогер.

В то же время представитель спасательных служб сообщил, что признаков того, что кто-то выжил в результате аварии, пока не обнаружено.

На борту самолета, по уточненным данным, находились 48 человек, в том числе 8 граждан России, двое итальянцев, француз и американец, все остальные – индонезийцы.

Российский самолет Sukhoi Superjet-100 накануне пропал с экранов радаров во время показательного полета в индонезийской столице Джакарте. Незадолго до потери связи он запросил разрешение на снижение. Связь с самолетом прервалась через 20 минут после начала полета, в 14:35 по местному времени.

Факт гибели самолета подтвердила российская государственная «Объединенная авиастроительная корпорация», в которую входит компания «Сухой» – производитель потерпевшего крушение самолета.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно потребовал провести тщательное расследование причин катастрофы. Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев создал специальную комиссию по расследованию инцидента с самолетом.