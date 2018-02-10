Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Не помогло даже личное вмешательство председателя СКР Александра Бастрыкина
На Камчатке состоялся суд по громкому делу об избиении ребенка подполковником Минобороны, который пошел в атаку после брошенного в его машину снежка. Несмотря на личное вмешательство главы СКР Александра Бастрыкина, от наказания суда Андрей Зайцев все равно ушел: по закону, военного просто нельзя привлечь за административное правонарушение, которым с недавних пор считаются побои, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет сайт Gazeta.Ru, В Петропавловске-Камчатском состоялся суд над подполковником Минобороны Андреем Зайцевым, дело которого только благодаря личного вмешательству председателя СКР Александра Бастрыкина все-таки дошло до суда. Тем не менее, несмотря на установление виновности, никаких санкций к Зайцеву суд применить не смог.
8 февраля судья 35 гарнизонного военного суда Ислам Абдулхалимов признал подполковника зенитного ракетного полка виновным в нанесении ребенку побоев — это деяние с начала прошлого года может регламентироваться, в зависимости от степени, не только уголовным кодексом (ст. 116 УК РФ), но и административным (ст. 6.1.1 КоАП РФ). В последнем случае речь идет о побоях, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий, отмеченных в ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
«Приведенные доказательства признаю достаточными для вывода суда о том, что Зайцев А.Г. нанес потерпевшему побои, причинившие физическую боль… При этом эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, квалифицирую содеянное по статье 6.1.1. КоАП», – цитирует издание «Кам 24» постановление судьи.
Обычному человеку за такое правонарушение грозит достаточно ощутимое наказание: штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
Но вместо назначения приговора судья закрыл производство. Дело в том, что по закону за административные правонарушения военнослужащие могут нести только дисциплинарную ответственность (ст. 2.5 КоАП РФ).
Теперь судья направил постановление о виновности Зайцева командиру части, где он служит, и только командир, если сочтет нужным, привлечет его к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что ставший скандальным инцидент произошел год назад, 19 января 2017 года, когда 14-летний подросток случайно попал снежком в принадлежащий подполковнику внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В момент «обстрела» Зайцев находился за рулем.
«Семиклассник вышел на улицу выгулять своих собак. Встретил приятеля, начали друг в друга кидать снежки. Один бросил снежок — попал во второго, потом второй бросил — тоже попал. А следующий снежок угодил в проезжающий мимо белый джип. Мальчишки смутились, громко попросили прощения — мол, мы случайно, извините. Но водитель — мужчина крепкого телосложения в военной форме с погонами подполковника — вышел из машины, начал ругаться, бросать в пацанов куски льда, а затем настиг одного, левой рукой схватил его за воротник куртки, а кулаком правой руки нанес несколько ударов по лицу. Из носа подростка хлынула кровь. Школьник, естественно, не мог ни оказать сопротивления, ни вырваться из сильных рук офицера», — описал инцидент дедушка ребенка, член Союза журналистов России Александр Маренин.
Полиция передала собранные материалы военным следователям, которые не спешили возбуждать уголовное дело — они просто не поверили врачам, которые установили перелом костей носа. При этом сам факт избиения ребенка сомнению никто не подвергал.
«Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля Toyota Land Cruiser Prado под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти», — говорилось в материалах проверки военно-следственного отдела по гарнизону Петропавловска-Камчатского.
После того, как следователи отказались возбуждать уголовное дело, их это обязала сделать военная прокуратура. Но в январе 2018-го дело было закрыто.
«Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вы же знаете, что побои декриминализированы и переведены в разряд административных нарушений», — сообщили местным СМИ в местном военно-следственном отделе. После такого поворота родители ребенка признавались, что у них уже не осталось сил для дальнейшей тяжбы в судах.
Однако в ситуацию неожиданно вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил проверить законность прекращения уголовного дела.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководству Главного военного следственного управления проверить законность и объективность принятых по данному факту процессуальных решений и в кратчайшие сроки лично доложить ему о результатах», – сообщалось на официальном сайте СКР.
После такой реакции из Москвы у местных следователей все же нашлись основания для дальнейшего расследования, оно было продолжено и в итоге доведено до суда, но на самом Зайцеве и его карьере это пока никак не отразилось.
Новости тематики
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке задержан мэр города
- Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь
- Из-за дождей населенные пункты Приморья остались без электроснабжения
- В Приморье направили дополнительную технику в пострадавшие от стихии районы
Новости раздела
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Япония готовится загадить Тихий океан
- Ракеты на космодроме Восточный падают из-за нищенских зарплат в отрасли
- "Черные лесорубы" продолжают опустошать приморскую тайгу
- Японское море выбросило на берег лодку с чудовищным грузом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Потребительское кредитование ограничат
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- Не жилец
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО