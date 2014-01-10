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На руднике АК "АЛРОСА" в Якутии произошло обрушение
В ночь на 5 января на руднике Интернациональный Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» произошло обрушение закладки кровли объемом 100 кубометров. В результате обвала на глубине 900 метров в кабине проходческой машины был заблокирован комбайнер.
В течение всего дня бойцы военизированного горноспасательного отряда с помощью специальной техники проводили работы по расчистке обрушенной породы. Горноспасателям удалось пробиться до кабины заваленного комбайна, подать кислород и установить связь с пострадавшим горняком. Через несколько часов комбайнер был успешно извлечен из-под обвала.
По результатам медицинского осмотра спасенный не получил никаких травм или повреждений, отказался от госпитализации и был отправлен домой.
ЧП не повлияло на технологический процесс рудника, и в течение всего периода спасательной операции работа там не останавливалась, пишет газета "Якутия".
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