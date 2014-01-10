Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке уникальный природный туристический объект пострадал от катастрофы
На Камчатке в Долине гейзеров сошел селевой поток. Потоком из глины, воды и снега была смыта смотровая площадка у гейзера Щель. Ученым предстоит оценить масштабы природной катастрофы.
Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, первыми последствия природного происшествия увидели туристы, которые посетили заповедник 6 января. Селевой поток сошёл с борта ущелья реки Гейзерной выше ансамбля Витраж. Он в очередной раз пробил плотину, которая образовалась после схода оползня в 2007 году. Уровень воды в озере упал примерно на один метр. «Селем смыло так называемую королевскую ванну — углубление среди камней, которое всегда наполнялось горячей водой после извержений гейзера Великан. Гейзерный ансамбль Витраж не пострадал», — сообщил государственный инспектор Кроноцкого заповедника Владимир Откидач, сопровождавший туристическую группу.
Позднее для осмотра места происшествия в Долину гейзеров на снегоходе отправились инспекторы. Они выяснили, что уровень воды в озере Гейзерном уже упал до уровня гейзера Малого, затопленного в июне 2007 года. Сам гейзер пробивается через толщу природного мусора, принесённого течением. То же самое происходило и с пульсирующим источником Малахитовый грот.
По спутниковому снимку видно, что в верховьях реки Гейзерной, выше водопада Тройного произошёл обвал горных пород. Как только позволят погодные условия в Долину гейзеров отправятся научные сотрудники заповедника и вулканологи. Они оценят состояние уникального объекта и постараются спрогнозировать возможные последствия природной катастрофы, сообщает ИА «Кам 24».
Новости тематики
- 400 российских туристов не могут выехать с китайского Хайнаня в Россию
- На Дальнем Востоке вулкан выбросил пепел на высоту 8,5 километра
- На Дальнем Востоке уникальный природный туристический объект пострадал от катастрофы
- С жителей Приамурья брали доплату за возможность возвращения домой из Китая вне очереди
- Находящиеся на Филиппинах приморцы вне опасности
- Скончался ребенок с Дальнего Востока, пострадавший при крушении парома в Таиланде
- Блэкаут в Таиланде: Тысячи туристов покинули курортные острова из-за отключения электричества
- В Таиланде бушует разрушительный муссон
- У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение
- Фатальный туризм: как не стать его жертвой?
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
Едрилловские законы-вот настоящая природная катастрофа. . .