www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Туризм
Распечатать

На Дальнем Востоке уникальный природный туристический объект пострадал от катастрофы

10 Января 2014, 10:37 | Дальний Восток

На Камчатке в Долине гейзеров сошел селевой поток. Потоком из глины, воды и снега была смыта смотровая площадка у гейзера Щель. Ученым предстоит оценить масштабы природной катастрофы.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, первыми последствия природного происшествия увидели туристы, которые посетили заповедник 6 января. Селевой поток сошёл с борта ущелья реки Гейзерной выше ансамбля Витраж. Он в очередной раз пробил плотину, которая образовалась после схода оползня в 2007 году. Уровень воды в озере упал примерно на один метр. «Селем смыло так называемую королевскую ванну — углубление среди камней, которое всегда наполнялось горячей водой после извержений гейзера Великан. Гейзерный ансамбль Витраж не пострадал», — сообщил государственный инспектор Кроноцкого заповедника Владимир Откидач, сопровождавший туристическую группу.

Позднее для осмотра места происшествия в Долину гейзеров на снегоходе отправились инспекторы. Они выяснили, что уровень воды в озере Гейзерном уже упал до уровня гейзера Малого, затопленного в июне 2007 года. Сам гейзер пробивается через толщу природного мусора, принесённого течением. То же самое происходило и с пульсирующим источником Малахитовый грот.

По спутниковому снимку видно, что в верховьях реки Гейзерной, выше водопада Тройного произошёл обвал горных пород. Как только позволят погодные условия в Долину гейзеров отправятся научные сотрудники заповедника и вулканологи. Они оценят состояние уникального объекта и постараются спрогнозировать возможные последствия природной катастрофы, сообщает ИА «Кам 24».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: туризм  Камчатка  происшествия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Неедрос11:45, 10.01.2014#

    Едрилловские законы-вот настоящая природная катастрофа. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru