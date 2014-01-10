На Дальнем Востоке уникальный природный туристический объект пострадал от катастрофы

На Камчатке в Долине гейзеров сошел селевой поток. Потоком из глины, воды и снега была смыта смотровая площадка у гейзера Щель. Ученым предстоит оценить масштабы природной катастрофы.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, первыми последствия природного происшествия увидели туристы, которые посетили заповедник 6 января. Селевой поток сошёл с борта ущелья реки Гейзерной выше ансамбля Витраж. Он в очередной раз пробил плотину, которая образовалась после схода оползня в 2007 году. Уровень воды в озере упал примерно на один метр. «Селем смыло так называемую королевскую ванну — углубление среди камней, которое всегда наполнялось горячей водой после извержений гейзера Великан. Гейзерный ансамбль Витраж не пострадал», — сообщил государственный инспектор Кроноцкого заповедника Владимир Откидач, сопровождавший туристическую группу.

Позднее для осмотра места происшествия в Долину гейзеров на снегоходе отправились инспекторы. Они выяснили, что уровень воды в озере Гейзерном уже упал до уровня гейзера Малого, затопленного в июне 2007 года. Сам гейзер пробивается через толщу природного мусора, принесённого течением. То же самое происходило и с пульсирующим источником Малахитовый грот.

По спутниковому снимку видно, что в верховьях реки Гейзерной, выше водопада Тройного произошёл обвал горных пород. Как только позволят погодные условия в Долину гейзеров отправятся научные сотрудники заповедника и вулканологи. Они оценят состояние уникального объекта и постараются спрогнозировать возможные последствия природной катастрофы, сообщает ИА «Кам 24».

ZRPRESS.RU, Владивосток.