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Аномальные холода ожидаются в трех регионах Дальнего Востока

10 Января 2012, 12:30 | Дальний Восток

Аномально-холодная погода - до 38 градусов мороза, ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и Еврейской АО, в одном из районов Камчатского края прогнозируется до 50 градусов мороза, сообщает во вторник, 10 января, пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России.

"В период с 10 по 14 января 2012 года в южных районах Хабаровского края и Еврейской АО ночью прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 32-38 градусов мороза, что считается опасным явлением - аномально холодной погодой", - говорится в сообщении.

Также в информации отмечается, что во вторник и среду в Пенжинском и Карагинском районах Камчатского края в ночные часы сохранится аномально низкая температура воздуха - в Пенжинском районе ожидается до 45-50 градусов мороза, в Карагинском районе 35-40 градусов мороза.

В связи с холодами в Пенжинском, Карагинском районах Камчатки, Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах и городе Хабаровске Хабаровского края, Еврейской АО возможно возникновение ЧС. Сильные морозы могут привести к увеличению количества техногенных пожаров, аварий на объектах ЖКХ, нарушению тепло- и энергоснабжения населенных пунктов, нарушениям в работе транспорта, обрывам ЛЭП и линий связи, пишет РИА Новости.

"Силы и средства главных управлений МЧС России по субъектам РФ готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - говорится в информации.

Автор: РИА "Новости"
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