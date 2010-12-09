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Руководителя тургруппы задержали на границе из-за долгов
Руководителя тургруппы, направляющегося в КНР из Приморья, задержали на границе и не разрешили покинуть пределы РФ. Женщина задолжала банку более 500 тыс. руб., сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
Более двух лет гражданка К. не считала нужным принять на себя возложенные ею же самой, а впоследствии судом, обязанности поручителя по кредиту, взятому мужем ее подруги. И вот теперь в отношении должницы судебным приставом–исполнителем Советского района г. Владивостока было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Уже на следующий день поступил первый платеж по погашению долга.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю призывает недобросовестных граждан, уклоняющихся от исполнения долговых обязательств, однако желающих приятно провести новогодние каникулы за пределами РФ, оплачивать свои долги вовремя, не дожидаясь «неприятного сюрприза» на границе.
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