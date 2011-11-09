Укравший у «Эльдорадо» 2 млн рублей хакер приговорен условно

Вирусная программа позволила хакеру из Ярославля получить учетные данные сотрудников «Эльдорадо» и похитить 2 млн рублей. 18-летний хакер из Ярославля приговорен к 3 годам 6 месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 12 тысяч рублей.

Отметим, что в марте текущего года хакер запустил в компьютерную систему магазина «Эльдорадо» вредоносную программу. С ее помощью злоумышленнику удалось заполучить доступ к электронным платежам, а также учетным данным сотрудников одной из крупнейших компаний России.

Представителям правоохранительных органов удалось установить личность преступника в течение нескольких дней, и он был задержан в своей квартире в Ярославле. Мошенник признался в совершении преступления и вернул похищенные финансовые средства.