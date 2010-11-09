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В деле о череде убийств поставлена точка
Приморский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении молодых людей: трех парней 1990-1992 г. рождения и одной девушки, которой на момент рассмотрения дела исполнилось 24 года. В череде убийств, совершенных в 2007-2008 гг. на территории Первореченского р-на г. Владивостока, поставлена жирная точка.
Всем предъявлено обвинение в убийствах, нанесении тяжких телесных повреждений, одному из юношей - самому младшему из преступной четверки, которому на момент совершения преступления едва исполнилось 16 лет, - обвинение в «насильственных действиях сексуального характера». В ходе расследования «деятельности» молодежной банды в обвинительном заключении появились статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления, носящие экстремистский характер, совершенные на почве неприязни по национальному и расовому признаку.
Первая кровь
История падения молодых людей, причем не принадлежащих к асоциальным слоям населения, коротка и началась с убийства незнакомого им мужчины, на свою беду попросившего закурить у изнывающих от безделья юнцов. Как сказано в судебном определении, «...1 мая 2008 г. подсудимые МИРОНОВ и ВОРОНОВ (фамилии изменены) в районе улицы Снеговой напали на мужчину, который попросил у них закурить. Подсудимые нанесли потерпевшему удары в голову руками и ногами, обутыми в ботинки. От полученных тяжёлых травм головы мужчина скончался».
По горячим следам преступление раскрыто не было, что и придало молодчикам уверенности в безнаказанности. И это же предопределило формирование устойчивой группы, к которой примкнули новые участники - несовершеннолетний ПОПОВ и Мария ГАПЕНКО.
Уже в июле 2008 г. они скрепили свою дружбу новой кровью, убив знакомого Миронова. Предлогом послужил якобы давнишний конфликт потерпевшего и на тот момент главаря банды. Миронов, Попов и Воронов напали на мужчину и забили его до смерти.
Просто Мария
После этого преступления роль вожака «стаи» в преступном сообществе взяла на себя Мария Гапенко, не без участия которой произошло следующее убийство в августе 2008 г.
Поводом к очередному преступлению стала жажда наживы одного из знакомых «атаманши Марии», который в беседе с ней намекнул, что знает об убийствах, но за 40 тыс. руб. готов держать язык за зубами. Тем самым шантажист подписал себе смертный приговор, который тут же решил привести в исполнение Миронов, попытавшийся ударить того ножом. Однако с первого раза это сделать не удалось, и тогда к избиению подключились все члены банды. Добивали несчастного уже коллективно камнями, бутылками и ножами. Судмедэксперты насчитали на теле потерпевшего 37 колото-резаных ран.
Третье убийство, которое, как и предыдущие два, оставалось нераскрытым, возбудило в неокрепших умах дьявольскую страсть, которую впоследствии в материалах уголовного дела назвали «неприязнью по национальному признаку». И, если предыдущие убийства совершались, говоря юридическим языком, под «давлением преступных обстоятельств», то после третьего преступления банда просто вышла на охоту.
Бритоголовые идут!
«Добычу» они нашли вечером 30 августа 2008 г., когда убийцы под предводительством Марии Гапенко совершали вечерний променад на ул. Снеговой в районе «ДСК». Проходивший мимо мужчина азиатской внешности не понравился Миронову, который и ранее не скрывал своих экстремистских и националистических взглядов. Его предложение убить мужчину нашло поддержку. Но вмешательство проходившего мимо свидетеля не позволило довести умысел до конца.
Последним преступным эпизодом стали «насильственные действия сексуального характера» в отношении знакомого подростка, который, как сказано в материалах дела, не разделял не только экстремистских взглядов участников банды, но и ее преступный характер.
Как бы далеко зашла банда в жажде убийств и кто бы стал следующей жертвой, ответили суд и следствие.
Приморский краевой суд под председательством судьи Юрия АНДРИЯНОВА установил, что в 2007-2008 гг. у одного из главарей банды Миронова сформировалась нетерпимость к лицам другой национальности, расы, основанная на идеологии превосходства русского народа. Несколько раз подсудимый посещал собрания группировки «скинхедов». Планов у Миронова, говорят материалы следствия, поистине было громадье. Здесь и организация «боевого отряда» из сверстников для совершения нападений на иностранцев. Для этого в подвале жилого дома на ул. Руднева был создан «националистический штаб». Миронов призывал к физической расправе над людьми по признаку национальности, знакомил с печатным текстом «Бритоголовые идут!».
Параллельно с этим группа вооружалась. В ходе обыска, последовавшего вслед за задержанием преступников, у Миронова было найдено огнестрельное оружие, которое убийца изготовил сам.
...Все подсудимые, кроме Марии Гапенко, совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте, поэтому, согласно нормам уголовного закона, максимальное наказание в отношении них не может превышать 10 лет лишения свободы. «Просто Мария» по совокупности совершенных ею преступлений получила 12 лет колонии. У убийц, экстремистов и насильников остался один шанс «скостить» сроки - Верховный суд.
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