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В Приморье школьники после прививки оказались на больничных койках
В межмуниципальный отдел полиции № 12 МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о том, что в школе села Новосысоевка Яковлевского района прошла вакцинация 45 учащихся. В результате у двоих детей возникла аллергическая реакция.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Изъяты амбулаторные карты учащихся и лекарственные препараты.
Сотрудниками полиции установлено, что о планируемой вакцинации родителей не предупреждали, о противопоказаниях, аллергических реакциях на препараты не спрашивали.
В результате проведенной вакцинации у тридцати 13-летних детей проявилась аллергическая реакция. Они помещены в стационар детской городской больницы города Арсеньева. По словам медиков, состояние детей стабильное.
Материалы переданы в Следственный комитет. По предварительным данным, детям была введена доза туберкулина, больше положенной, и не подкожно, как требуется, а внутримышечно.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
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