В Приморье школьники после прививки оказались на больничных койках

В межмуниципальный отдел полиции № 12 МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о том, что в школе села Новосысоевка Яковлевского района прошла вакцинация 45 учащихся. В результате у двоих детей возникла аллергическая реакция.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Изъяты амбулаторные карты учащихся и лекарственные препараты.

Сотрудниками полиции установлено, что о планируемой вакцинации родителей не предупреждали, о противопоказаниях, аллергических реакциях на препараты не спрашивали.

В результате проведенной вакцинации у тридцати 13-летних детей проявилась аллергическая реакция. Они помещены в стационар детской городской больницы города Арсеньева. По словам медиков, состояние детей стабильное.

Материалы переданы в Следственный комитет. По предварительным данным, детям была введена доза туберкулина, больше положенной, и не подкожно, как требуется, а внутримышечно.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.