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В Приморье школьники после прививки оказались на больничных койках

09 Октября 2013, 16:35 | Дальний Восток

В  межмуниципальный отдел полиции № 12 МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о том, что в школе села Новосысоевка Яковлевского района прошла вакцинация 45 учащихся. В результате у  двоих детей возникла аллергическая реакция.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Изъяты амбулаторные карты учащихся и лекарственные препараты.

Сотрудниками полиции установлено, что о планируемой вакцинации родителей не предупреждали, о противопоказаниях, аллергических реакциях на препараты не спрашивали.

В результате проведенной вакцинации у тридцати 13-летних детей проявилась аллергическая реакция. Они помещены в стационар детской городской больницы города Арсеньева. По словам медиков, состояние детей стабильное.

Материалы переданы в Следственный комитет. По предварительным данным, детям была введена доза туберкулина, больше положенной, и не подкожно, как требуется, а внутримышечно.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги: здоровье  следственный комитет  дети  вакцинация  школы 



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Комментарии

  • Псевдоним07:47, 10.10.2013#

    В отношении проводивших прививку хочется:1. выразиться нецензурной бранью. 2. лично оскорбить в любом виде. 3. высказаться в рассистском выражении с призывом свержения. . . 4. проявить религиозную и половую нетерпимость. . . . 5. нанести моральный урон. . . И тд в соответствии "Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress. Ru"

  • Псевдоним08:01, 10.10.2013#

    Посмотрите на Ютубе есть фильмы про прививки. Рассказывают умные люди. Страшное дело эти прививки. Особенно нельзя делать прививки против Гриппа Детям. Убиваете на всю жизнь Иммунитет ребёнка.

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