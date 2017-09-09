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Сын депутата Госдумы из Приморья признался в новых преступлениях
Министерство юстиции США сообщило, что гражданин России Роман Селезнев, ранее приговоренный в штате Вашингтон к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, признался в преступлениях в Неваде и Джорджии. Как рассказали в ведомстве, признание последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы штата Джорджия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Роман Селезнев, пишет «Ъ», признал свою роль в сговоре с целью хакерской атаки на процессинговую компанию RBS Worldpay в 2008 году. По данным правоохранительных органов, хакеры похитили более $9 млн из 2,1 тыс. банкоматов. Селезнев же получил с этой операции $2 млн.
Напомним, 21 апреля в суде Сиэтла его признали виновным в том, что он являлся лидером группировки хакеров, похитившей $1,2 млрд. Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева присяжные единогласно признали виновным по 38 пунктам обвинения.
Досье "Золотого Рога"
Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально - демократическая партия России». Региональная группа № 14 (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ). Номер в региональном списке: 1. Дата начала полномочий: 18 сентября 2016 года (седьмой созыв).
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